GeForce : la RTX 3060 en sursis et une RTX 4070 amoindrie ?

Faute de pouvoir ratiociner sur les GeForce RTX 50 Series, les derniers ragots relatifs à NVIDIA se concentrent sur des cartes graphiques de précédentes générations. Selon les rumeurs, l’entreprise abandonnerait prochainement la production de GeForce RTX 3060 desktop ; sortirait une GeForce RTX 4070 moins performante que le modèle actuel.

La GeForce RTX 3060 en fin de vie

Allons directement vers la référence la plus ancienne, avec la GeForce RTX 3060. D’après les informations de Board Channels, NVIDIA a averti ses partenaires qu’il était temps de passer les dernières commandes de GeForce RTX 3060. Contrairement à Intel avec ses publications de statut EOL (end of life) pour ses processeurs Core, NVIDIA n’officialise pas la fin d’un produit. Mais la GeForce RTX 3060 semble désormais en sursis.

Bon, inutile de vous ruer chez le détaillant du coin. L’impact de cette décision mettra certainement plusieurs mois à se matérialiser. Malgré tout, chez un revendeur comme TopAchat, les GeForce RTX 3060 ont des rangs assez clairsemés : le site ne propose que cinq références, et certaines sont marqués comme ayant des « stocks limités ». Amazon propose encore bon nombre de modèles néanmoins. Les prix débutent à 299 euros, mais le gros du contingent de RTX 3060 se négocie à des tarifs compris entre 310 ou 330 euros environ.

Lancée en février 2021, la GeForce RTX 3060 a rencontré un beau succès. Avec une part de 5,71 % dans l'enquête de juillet, cette carte est la plus populaire sur Steam ; elle a une belle avance sur la seconde référence du classement, la GTX 1650 et ses 3,88 %. NVIDIA avait lancé une GeForce RTX 3060 8 Go (contre 12 Go pour le modèle original) courant 2022. Cependant, cette version est quasiment introuvable chez les détaillants français de nos jours.

Classement GPU enquête sur le matériel Steam juillet 2024

La GeForce RTX 3060 a eu une descendante, la GeForce RTX 4060, en juin 2023. En raison de ses 8 Go de VRAM et de ses performances pas drastiquement supérieures à celles de la RTX 3060 (en IPS dans les jeux ; l’efficacité énergétique a beaucoup progressé en revanche, en raison d’un TDP rabaissé de 170 W à 115 W), la RTX 4060 n’a pas fait l'unanimité. Elle trace malgré tout son chemin ; elle trône en cinquième position de la dernière enquête Steam sur le matériel, avec une part de 3,36 %. Surtout, elle se trouve dorénavant aux mêmes prix que son ancêtre : TopAchat propose une RTX 4060 MSI à 299 euros, et plusieurs autres références sous les 330 euros.

Une RTX 4070 affublée de GDDR6 ?

L’autre on-dit a trait à la GeForce RTX 4070. Contrairement aux GeForce RTX 4070 Ti et RTX 4080, remplacées par les modèles Super, cette référence coexiste avec sa variante. La RTX 4070 a même eu droit à un nouveau GPU récemment.

La semaine dernière, des divulgateurs ont rapporté qu’un risque de pénurie de puces GDDR6X planait sur les GeForce RTX 40 Series de NVIDIA. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que d’autres leakers suggèrent l’arrivée d’une GeForce RTX 4070 équipées de mémoire GDDR6. NVIDIA la développerait sous le nom de code PG141 SKU347.

August RTX 4070 and above supply in shortage due to GDDR6X supply.



According to ChannelGate, due to GDDR6X batch quality issue, August memory supply is in shortage. So that RTX 4070 and above, which uses GDDR6X, get shortage too in August.https://t.co/2KsJchRHzm — 포시포시 (@harukaze5719) July 29, 2024

L'auteur du compte MEGAsizeGPU, une source d’ordinaire fiable, prétend que cette mouture embarque de la GDDR6 à 20 Gbit/s.

GeForce RTX 4070 GDDR6

PG141 SKU 347

GDDR6 might be 20Gbps

Other specs remain the same. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) August 5, 2024

Nous sommes tout de même un peu circonspects, puisque de la GDDR6 cadencée à une telle vitesse ne figure pas au catalogue de Micron (ce sont des débits normalement réservés à la GDDR6X chez ce fabricant). Actuellement, la carte graphique exploitant une GDDR6 à la fréquence la plus élevée est la Radeon 7900 XTX (2 500 MHz, soit 20 Gbit/s), mais AMD ne se fournit pas chez Micron. Quoi qu’il en soit, passer de 21 Gbit/s à 20 Gbit/s ferait chuter la bande passante mémoire de 504 Go/s à 480 Go/s. Pour le reste, pas de changements prévus, toujours d’après MEGAsizeGPU.