Cooler Master lance son MasterHUB, un accessoire modulaire qui coûte un bras

Introduit en juin 2023 mais formellement présenté lors de la dernière édition du Computex, le MasterHUB de Cooler Master ouvre ses précommandes. Les premières livraisons sont prévues en septembre prochain.

Cooler Master ratisse large

Ce MasterHub peut se résumer a un panneau de contrôle modulaire. Sur son site, l’entreprise taïwanaise argue qu’il convient aux créateurs de contenu, aux streamers et aux joueurs ; bref, difficile d'être plus inclusif.

À l’adresse des premiers, Cooler Master argue que son dispositif « rationalise les flux de travail complexes grâce à l'interface personnalisable de MasterHUB, qui permet de gérer plusieurs outils et applications sans effort ». Pour les seconds, la société soutient que son MasterHUB « centralise la gestion de votre diffusion en direct grâce à des commandes intuitives pour le changement de scène, le contrôle du volume et l'interaction avec les spectateurs ». Enfin, les joueurs sont enjoints à « créer des commandes personnalisées dans le jeu et à surveiller leur système en temps réel ». L’appareil est pris en charge par plusieurs applications ; Twitch et Discord pour n’en citer que deux.

Le MasterHUB est constitué de six modules. Outre le module de base, nous retrouvons un module de quinzre touches IPS personnalisables ; deux modules avec contrôleurs rotatifs et affichages IPS : un module de cinq faders (tirettes) avec RGB ; un autre du même genre mais avec trois boutons. C’est le principe de la modularité, l’idée est de permettre à chaque utilisateur de choisir et disposer les différents éléments à sa guise.

Cette conception personnalisable se paye cher. Cooler Master propose un kit de démarrage du MasterHUB qui comprend la FlexBase, l’écran IPS de 15 touches, le module à cinq tirettes et celui aux deux rouleaux au prix de 299 dollars (nous n'avons pas connaissance des montants en euros). Pour avoir l’ensemble, appelé Kit Pro, il faut compter 399 dollars. Une facture plus élevée que celle d’un Stream Deck d’Elgato par exemple, mais cette appareil se limite à un écran d’affichage. En outre, il sera toujours possible d’acheter certains modules ultérieurement lorsque le produit sera véritablement commercialisé. Surtout, sachez que Cooler Master accorde 25 % de remise aux tarifs early birds communiqués ci-dessus. Il faudra ensuite compter respectivement 399 et 549 dollars pour ces deux kits !