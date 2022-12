Toutes les RTX 3060 ne se valent pas !

Initialement, la RTX 3060, c'est un GPU idéal pour du FHD, avec 3584 cuda cores à 1770 MHz, et 12 gigots de GDDR6 à 15 Gbps sur bus 192-bit. Même si une telle quantité de VRAM aurait eu sens sur RTX 3060 Ti, 3070 ou 3070 Ti, le "bonus" se prend facilement. Comme il reste des tas de GPU aux partenaires, voilà une variante de la RTX 3060 qui ne mérite pas le même nom. Si vous avez suivi nos news, il existe une nouvelle référence qui utilise le même GA106 que la version 12 Go, mêmes specs et fréquences, mais qui dégrade la partie VRAM à 8 Go sur bus 128-bit. La lecture de ces valeurs nous permet déjà de savoir que les performances ne seront pas du tout les mêmes, alors que le nom reste inchangé, ni le TDP. S'il n'y a toujours pas de modèle de référence, NVIDIA a quand même validé cette confusion, lui qui avait décidé de la lever au sujet de la RTX 4080.

Hardware Unboxed a testé les deux versions de la RTX 3060, en FHD et QHD. Sur un panel de 12 jeux, les résultats sont éloquents. La RTX 3060 12 Go se montre 17 % plus rapide en FHD, 18% en QHD. À moins que les versions 8 Go coûtent une centaine d'euros de moins dans le commerce (allez, 80 même c'est acceptable), elles sont à fuir si vous voulez cette référence. C'est dommage, car elles auraient trouvé leur place en tant que RTX 3050 Ti par exemple.