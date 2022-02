Fin d'année dernière, nous apprenions qu'une RTX 2050 était en route, en pleine arrivée de la RTX 2060 12 Gio. Prévue pour le printemps 2022, la RTX 2050 est une carte bien étrange. Premièrement, bien que sa nomenclature la situe du côté de Turing, c'est bien une GPU Ampere GA107 qui officie, avec 2048 cuda cores, et 4 Gio de GDDR6 à 14 Gbps sur bus 64-bit. Son TDP est donné pour 30 à 45 W, et donc elle est destinée au monde du mobile.

Mais si on regarde la MX570, elle aussi destinée aux laptops sur le créneau 15-25 W, on s'aperçoit que les deux GPU ont des specs identiques, hormis les fréquences GPU/VRAM et la quantité de mémoire graphique à l'avantage de la RTX 2050. Sachez qu'un premier test, pas officiel, opéré par ITHome, met aux prises la RTX 2050 (dans un laptop à base de 12700H) avec la GTX 1650, la MX450, et l'Iris Xe 96 EU d'Intel.

Sur 3DMark FireStrike, la MX450 Turing afficherait 4131 points, la GTX 1650 serait à 7891 points, tandis que la RTX 2050 gagnerait avec 9679 points. On se dit qu'avec tant d'unités de calcul, il est dommage que le caméléon ait coupé l'herbe de sa carte avec un bus mémoire 64-bit, qui fait passer la bande passante à 112 Go/s. Il faut rajouter du DLSS et du ray tracing puisque c'est une RTX, même si c'est de génération Ampere et pas Turing, mais pas sûr que ça fasse des miracles à ce niveau en jeu. C'est toujours mieux qu'un iGPU pour jouer quand même, du moins tant que RDNA 2 n'est pas là.