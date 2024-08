Microsoft vient Ã  la rescousse des Xbox One bloquÃ©es

Microsoft vient de corriger un défaut logiciel qui empêchait les vieilles consoles Xbox One (ou celles réinitialisées) d’être mises à jour.

Jason Ronald, vice-président Xbox Gaming Devices & Ecosystem a publié le message suivant sur le réseau social X :

For players who were having issues updating their Xbox One consoles still running an OS build from November 2018 or earlier, this has been resolved.



Thanks to the team @DigitalFoundry for notifying us about this issue. Game on!