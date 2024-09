RTX 5090 : la carte graphique de la dÃ©mesure ?

Vous faites peut-être partie de ces joueurs fortunés et exigeants (ou de ces professionnels) qui estiment que la GeForce RTX 4090 a fait son temps et que le moment est venu de passer à un GPU un peu moins fluet. Le cas échéant, vous devriez être comblés par la GeForce RTX 5090 à venir.

RTX 5090 et RTX 5080, même combat !

Vous l’aurez remarqué, ces GeForce RTX 50 Series alimentent les spéculations depuis plusieurs mois. À juste titre, puisque cela fait deux ans que les premières cartes Ada Lovelace ont été présentées (RTX 4090 et RTX 4080) ; NVIDIA nous a habitués à renouveler ses gammes tous les deux ans depuis quelques générations.

Souvent lorsque nous parlons GeForce, nous retrouvons le divulgateur kopite7kimi ; cet article ne déroge pas à cette règle, bien que d’autres sources auxquelles nous accordons un peu plus de crédit aient également apporté leur grain de sel.

Hier, le serial leaker a communiqué sur X ce qu’il présente comme les caractéristiques des GeForce RTX 5090 et RTX 5080. Pour son possible flagship — bien que l’ombre d’une TITAN AI plane sur Blackwell, — NVIDIA s'est clairement lâchée, à en croire kopite7kimi : la bête hériterait de 24 576 cœurs CUDA, de carrément 32 Go de GDDR7, et d’une énorme interface mémoire de 512 bits. Autant dire que la montée en gamme par rapport à la GeForce RTX 4090 s’annonce conséquente. Quant à sa petite sœur, les évolutions sont plus légères.

GeForce RTX 5090

PG144/145-SKU30

GB202-300-A1

21760FP32

512-bit GDDR7 32G

600W — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 26, 2024

GeForce RTX 5080

PG144/147-SKU45

GB203-400-A1

10752FP32

256-bit GDDR7 16G

400W — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 26, 2024

Tandis que Benchlife parlait de 550 W de TGP pour la RTX 5090, kopite7kimi maintient sa prédiction de 600 W. Malgré cette hausse théorique de 150 W, la carte graphique se contenterait d’un unique connecteur 12-2×6 (des configurations custom à double connecteur verront sans aucun doute le jour). De plus, la RTX 5090 goûterait au DisplayPort 2.1a avec un support HBR20 complet. Pour finir, sachez que toute la série Blackwell passerait à l'interface PCIe 5.0.

Inutile de dégainer la carte bleue de suite. Selon le site Benchlife, les GeForce RTX 50 ne seront ni présentées ni commercialisées en 2024, mais bien l’année prochaine lors du CES 2025. Une hypothèse corroborée par Tom Warren de The Verge.