La carte graphique chinoise MTT S80 s'améliore, mais reste décevante

Fondée en 2020, l’entreprise chinoise Moore Threads conçoit des cartes graphiques dédiées destinées au marché intérieur. La société s’est fait connaître dans nos régions en 2022 avec la sortie de ses MTT S60 et MTT S2000 ; des solutions loin d’être ridicules sur le papier. Si la seconde ciblait les serveurs, la première était une carte graphique pour les ordinateurs fixes. Depuis, Moore Threads a étoffé son catalogue, avec notamment la MTT S80, son flagship, et la MTT S30, une référence d’entrée de gamme.

MTT S80 © Expreview

En Europe, la disponibilité de ces cartes graphiques est inexistante, il faut passer par des canaux détournés. Les quelques tests disponibles avaient donc essentiellement été réalisés par des médias chinois, avec les difficultés de compréhension que cela implique pour quelqu’un ne parlant pas la langue. Le site allemand ComputerBase a pu mettre la main sur les deux références susmentionnées. À l’occasion de la sortie de nouveaux pilotes, supposés corriger certaines errements des GPU, le mois dernier, nos confrères ont décidé de tester les deux solutions.

MTT S80 : une carte aguicheuse sur le papier

Les caractéristiques de la MTT S80 sont plutôt flatteuses : elle exploite l’interface PCIe 5.0 (x16) et délivre théoriquement 14,4 TFLOPS FP32. Le GPU, fabriqué en 12 nm, possède 4096 cœurs MUSA et atteint 1,8 GHz. Il est épaulé par 16 Go de GDDR6 exploités via un bus de 256 bits. La carte graphique mesure 285 x 112 x 49 mm. Elle est alimentée par deux connecteurs 8 broches, et engloutit jusqu’à 255 W.

La MTT S30 est nettement plus chétive. Elle se limite à l’interface PCIe Gen 4 x8 et d’une puissance de 40 W. Son GPU, assisté par 4 Go de GDDR6 (interface de 128 bits), mobilise 1024 cœurs MUSA et ne dépasse pas 1,3 GHz. Les dimensions de la MTT S30 sont de 144 x 67 x 25 mm. Puissance théorique FP32 : 2,6 TFLOPS.

Les tests réalisés par ComputerBase portent sur le benchmark synthétique 3DMark Fire Strike et plusieurs jeux. Grâce au dernier pilote, la MTT S80 a amélioré son score de 142 %. Celui-ci est en effet passé de 3 365 points avec le 240.50 à 8 147 points avec le pilote actuel, le 240.60.

Mais qui déçoit toujours dans les jeux

Malheureusement, les cartes de Moore Threads n’acceptent que les titres DirectX 11. Ainsi, elles n’ont été en mesure de lancer que quatre jeux du panel : Anno 1800, Baldur's Gate 3, Counter Strike-2 et Dota 2.

Le site a associé les MTT S80 et MTT S30 à un Ryzen 7 5800X et 16 Go de mémoire DDR4-3200 C14 sur la MSI MAG B550 Tomahawk. La GeForce GTX 1650 collabore avec un Core i5-12500, la Radeon RX 6400 avec un Ryzen 5 7500F. Enfin, les Ryzen 8000G exploitent de la mémoire DDR5-5200 C32 pour les essais standards et de DDR5-7200 C34 pour les essais OC ; les Ryzen 7000G, de la DDR4-3200 CL14.

Avec 42 images par seconde de moyenne, la MTT S80 fait un peu mieux que le GPU Vega à 8 unités de calcul du Ryzen 7 5700G, lequel otbient 39 IPS. La MTT S30 est dernière du classement, avec 11 IPS. Notez toutefois que dans Dota 2, un jeu multijoueur clairement ciblé par le GPU de Moore Threads, la MTT S80 devance le Radeon 760M du Ryzen 5 8600G, avec 66,8 IPS contre 63,6. Sa petite sœur reste bonne dernière en revanche.

Moyennes en Full HD © ComputerBase

Comme le souligne notre confrère dans sa conclusion, malgré la hausse spectaculaire dans Fire Strike, ces MTT restent plombées par les pilotes graphiques. En témoigne le cas de la MTT S80 qui, d’après la publication, consomme 100 W en idle ; un problème de surconsommation au repos qui n’est pas sans rappeler ceux rencontrés par les cartes Intel Arc Alchemist et Radeon RX 7000 il y a quelque temps, et que les deux sociétés avaient d'ailleurs mis un peu de temps à corriger. Soulignons aussi qu'il a fallu plusieurs mois de travail aux équipes d’Intel pour rendre les GPU Arc Alchemist performants avec certains jeux DirectX 11.

Les cas de Dota 2 montre en tout cas clairement la priorité de Moore Threads pour ses GPU. Espérons pour les utilisateurs que de nouveaux pilotes continueront d’améliorer les performances. Pour finir, d’après notre confrère de TH.US, une MTT S90 plus puissante est en préparation, mais les sanctions américaines compliquent les plans de l’entreprise.

Vous pouvez consulter l'examen complet réalisé par ComputerBase ici.