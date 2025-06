Ceci n'est pas une carte graphique

Nous avons pu admirer quelques mini-PC originaux au cours de ces derniers mois. Lunar notamment, un système basé sur un Ryzen décliné sous forme de clavier pliant. En voici un autre, le GeeFarce 5027 POS de CherryTree.

© Gamers Nexus

Malgré son nom, ce n’est pas une farce de mauvais goût : c’est toujours un mini-PC, mais travesti sous les traits d’une carte graphique. La chaîne YouTube Gamers Nexus le présente dans la vidéo ci-dessous.

Aussi cher qu'une GeForce ?

Pour réaliser son œuvre, CherryTree a utilisé une carte graphique Gigabyte de l’époque Turing (RTX 20 Series). L’entreprise y a intégré un Asus NUC 13 Pro. L’ordinateur exploite ainsi un Core i7-1360P. C’est un processeur Raptor Lake doté de 12 cœurs et 16 threads, dont la fréquence Boost peut atteindre 5 GHz sur les cœurs performants (P-cores). Il embarque également d’un iGPU Iris Xe avec 96 unités d’exécution, cadencé jusqu’à 1,5 GHz. CherryTree a associé la puce à 64 Go de mémoire DDR4-3200 au format SO-DIMM et un SSD MP33 PCIe 3.0 de 2 To, tous deux fournis par TeamGroup. En matière de connectique, nous retrouvons les deux ports Thunderbolt 4, une paire de HDMI 2.1, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, un port USB 2.0 Type-A et un port Ethernet 2.5 Gb.

Sinon, l’interface PCIe est purement décorative. Quant au connecteur d’alimentation 8 broches, CherryTree l’a converti en connecteur à barillet, plus classique pour un mini-PC. L’ordinateur se branche ainsi à une prise murale. Par ailleurs, le bouton d'alimentation se situe sur le côté.

Après le démontage, Gamers Nexus a réalisé quelques benchmarks pour évaluer les performances du mini-PC, mesurer sa conso et prendre sa température. La consommation maximale s’élève à 87,72 W. Pour les températures, les cœurs P, E et l’iGPU ont respectivement atteint 75 °C, 70 °C et 60 °C.

Sur le site de la marque, ce GeeFarce 5027POS Micro Computer est logiquement rangé dans la catégorie YOUTUBE BUILDS. S’y trouvent d’autres excentricités, à l’image du PC en trou de hobbit (Hobbit House PC Case) ou encore du Cybertruck ATX PC Stainless Steel Case (qui n’a rien à voir avec un système basé sur un Ryzen décliné sous forme de clavier pliant). Le modèle présenté ici n’est pas disponible à l’achat. Enfin, à propos du gros système présent sur le bureau de Steve, c’est un des nombreux ordinateurs BORG CUBE — tous sont estampillés Star Trek.