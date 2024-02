Le donut FurMark 2 revient faire chauffer votre carte graphique

no ragotz

Le logiciel de test FurMark avec son célèbre donut n'évoque sûrement pas grand-chose aux plus jeunes, mais ce logiciel lancé en 2007 a mis en difficulté bon nombre de GPU. Cette mouture étant bloquée à Windows 32-bit et à l’API OpenGL, un successeur était forcément attendu. FurMark 2, disponbile en phase bêta depuis fin 2022, est désormais lancé dans une version stable, téléchargeable gratuitement.

FurMark 2 : un stress test pour GPU, mais aussi un benchmark

Il s’agit toujours d’un stress test GPU, dont la fonction première est de faire transpirer votre GPU en le poussant au maximum de sa puissance. Seulement FurMark 2 est bien plus dans l’ère du temps que son ancêtre. Le logiciel prend désormais en charge les versions 32 et 64 bits de Windows et Linux. Il supporte pour le moment les API OpenGL 3.2 mais aussi Vulkan 1.1.

Cette nouvelle mouture conserve son traditionnel test du donut. Ceux qui n’ont pas peur de la nouveauté peuvent aussi expérimenter un modèle inédit qui troque le donut contre un nœud.

Et la carte graphique en tête des classements est...

Le logiciel intègre aussi un outil de benchmark permettant de jauger des prouesses de son GPU. Le benchmark est disponible dans les définitions 1080p, 1440p et 2160p. Déjà, la GeForce RTX 4090 domine logiquement les classements, avec un record à 33 151 points en Full HD et de 16 392 points en UHD sous OpenGL. Les meilleurs scores pour une Radeon RX 7900 XTX sont de respectivement 30 411 et 11 939 points.

Enfin, les développeurs présentent leur logiciel FurMark 2 comme « un utilitaire de lignes de commande », lesquelles représentent « la véritable interface entre vous et FurMark 2 ». Mais pas de panique si vous souhaitez seulement cliquer sur des boutons. Une interface utilisateur peut générer et exécuter la ligne de commande idoine pour lancer le test ou les différents benchmarks.

Le fichier à télécharger pèse 25 Mo. Vous le trouverez sur le site officiel FurMark. Il y a aussi un tutoriel pour les différentes lignes de commande.