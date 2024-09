Bon anniversaire au premier GPU, la GeForce 256

Afin de commencer la semaine sous les meilleures auspices, attaquons directement avec une petite fête d’anniversaire : celui de la GeForce 256. Avec un peu de retard certes, puisque officiellement, celle qui est communément qualifiée de premier GPU au monde naquit le 1er septembre de l'an de grâce 1999. Seulement en 2024, pour les 25 ans de notre starlette, le 1er septembre est tombé un dimanche. Or, avec la plus grande modestie, à l’instar de Dieu, le dimanche, c’est accrobranche, afin de nous reposer de toute l’œuvre que nous avons créée la semaine, amen (Genèse 2:2-3).

GeForce 256 : 25 ans plus tard

Contrairement à AMD, qui a célébré récemment ses 55 ans en diffusant un enthousiasmant diaporama de vieilles photographies retouchées par l’IA, NVIDIA n’a rien organisé ; nada. À choisir entre les deux approches, nous préférons la seconde. En tout cas, nous n’avons rien trouvé sur le site de l’entreprise. Quant à la chaîne YouTube GeForce officielle, les dernières vidéos recensées portent sur Star Wars Outlaws, Call of Duty Warzone, et Black Myth Wukong ; vous apprécierez le chemin parcouru en 25 ans par la société inventrice du GPU.

De fait, pour nous ne savons trop quelle raison, NVIDIA avait publié la séquence ci-dessous titrée NVIDIA Flashback : Diablo II on a NVIDIA GeForce 256 en mai 2023. Une publication qui n’avait rien à avoir avec la sortie de Diablo II : Resurrected, celle-ci ayant eu lieu en 2021. Quant à l’œuvre originale, elle était sortie le 29 juin 2000.

Vous pouvez aussi voir la GeForce 256 en action dans la vidéo ci-dessous proposée par la chaîne YouTube PhilsComputerLab :

Quoi qu’il en soit, la GeForce 256 fut commercialisée à partir du 11 octobre 1999. Dans notre précédent article consacré à cette référence (qui remonte à 2013), nous renseignons un tarif de 1890 francs à l’époque, pour un équivalent dans notre devise actuelle d’environ 300 euros. Concrètement, sur la base d’une conversion à 6,56, 1 890 francs équivalent à 288 euros. Mais en tenant compte de l’inflation, 1 890 francs de 1999 représentent une somme proche de 431 euros de nos jours, selon l’Insee. C’est grosso modo le tarif d’une GeForce RTX 4060 Ti.

La raison principale pour laquelle la GeForce 256 a été présentée comme le premier GPU par NVIDIA avait trait à l’intégration des fonctions T&L (transform and lighting), auparavant confiées au CPU. Vous pouvez consulter un article de 13 pages consacré à la GeForce 256 et plus spécifiquement à cette particularité sur le site de NVIDIA. Il n’est pas daté, mais nous le supposons être d’époque au regard de son iconographie. La GeForce 256 embarquait initialement de la mémoire SDR et prenait en charge DirectX 7.0a.

Pour l’écho avec 2024, voici une comparaison GeForce 256 / RTX 4090.

Carte graphique GeForce 256 GeForce RTX 4090 Architecture NV10 AD102 Ada Lovelace Processus de gravure 220 nm 4 nm Nombre de transistors ~23 millions ~76,3 milliards Cœurs CUDA N/A 16384 Fréquence de base 120 MHz 2,23 GHz Fréquence Boost N/A 2,52 GHz Type de mémoire SDR/DDR SDRAM GDDR6X VRAM 32 Mo 24 Go Interface mémoire 128-bit 384-bit Bande passante mémoire 4,8 Go/s 1 008 Go/s TDP 50 W 450 W Support DirectX DirectX 7.0a DirectX 12 Ultimate Prix de lancement 1890 francs 1949 euros Date de lancement Octobre 1999 Octobre 2022

Lors d’une interview accordée à Ars Technica en 2008, Chris Malachowsky, cofondateur de NVIDIA, alléguait qu’à ses débuts, l’entreprise était confrontée à 35 autres sociétés spécialisées dans le graphisme 3D pour le PC ; un nombre réduit à deux, NVIDIA comprise, à l'époque de ce discours.

De nos jours, sur le marché des cartes graphiques dédiées, le seul véritable concurrent de NVIDIA reste AMD. Intel a rejoint la bataille il y a deux ans avant sa gamme de GPU Arc Alchemist, sans toutefois parvenir à percer pour le moment. Comme nous l’avons explicité dans un précédent papier, NVIDIA a pulvérisé la concurrence sur le marché des cartes graphiques desktop en début d’année, et son hégémonie ne cesse de s’accentuer depuis le début de la décennie en cours.