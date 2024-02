RTX 3050 6 Go : un recyclage pas si inintÃ©ressant finalement

En début de mois, NVIDIA a lancé sa RTX 3050 6 Go. Contrairement à ce que son appellation laisse à penser, ce n’est pas simplement une RTX 3050 amputée de 2 Go de VRAM ; c’est pire que cela.

© NVIDIA

Une consommation qui n’excède pas 70 W

La nouvelle variante récolte un GPU GA107 et perd deux multiprocesseurs de flux au passage. Elle hérite ainsi de 2304 cœurs CUDA, 72 cœurs Tensor et 18 cœurs RT, contre respectivement 2560, 80 et 20 pour la RTX 3050 8 Go. L’interface mémoire est également rabotée, avec un bus de 96 bits contre 128 bits. Enfin, les fréquences subissent aussi un abaissement, avec une valeur de base qui chute de 1,55 GHz à 1,04 GHz et une fréquence Boost rétrogradée 1,78 GHz à 1,47 GHz.

Point positif de cette paupérisation de GPU : la consommation maximale dégringole à 70 W contre 130 W pour la RTX 3050 mieux lotie. En conséquence, NVIDIA recommande une alimentation de 300 W pour l’ensemble du système avec cette carte graphique, alors que la préconisation est de 550 W pour le modèle 8 Go. En outre, plus besoin d’un connecteur externe ; le port PCIe suffit.

Pas une foudre de guerre, mais pas besoin d'une alim ROG Thor pour l'alimenter

Si vous vous demandez quel impact sur les performances ont toutes ces concessions, nos confères de Computerbase.de ont mis à jour leur test en fin de semaine dernière. Ils ont examiné les prestations de plusieurs cartes graphiques dans Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Diablo IV, Dota 2, F1 2023, Baldur's Gate 3 et Ratchet & Clanck, en Full HD avec les détails Ultra ou High, ainsi que dans des benchmarks synthétiques. Les GPU sont associés à un processeur Ryzen 9 7900 avec 32 Go de DDR5-5200. Le PC fonctionne sous Windows 11.

En moyenne, la GeForce RTX 3050 8 Go délivre 81 images par seconde dans les scénarios où la quantité de VRAM a une incidence ; sa petite sœur obtient 65 IPS de moyenne. Elle devance ainsi la GTX 1650 Super 4 Go et ses 46 IPS, mais reste battue par la GTX 1070 8 Go et ses 71 IPS. La RTX 3050 8 Go est sur la troisième marche du podium, derrière les Arc A580 8 Go et RX 6600 8 Go ; la carte d’Intel délivre en moyenne 93 IPS, celle d’AMD, 97.

Sur la base des tarifs pratiqués en Allemagne au moment du test, à savoir 179 euros pour la RTX 3050 6 Go, 221 euros pour la RTX 3050 8 Go, le rapport FPS / euros est à l’avantage de la seconde. Les championnes restent toutefois l’A580 d’Intel, dauphine de la Radeon RX 6600.

En France, les tarifs diffèrent un peu. Chez TopAchat, la RTX 3050 6 Go est disponible à partir de 199 euros ; la RTX 3050 8 Go, à partir de 249 euros. Le même détaillant propose des RX 6600 à 229 euros. Quant à l’Arc A580, elle est introuvable… Pour les trois autres GPU, pas de quoi bouleverser la hiérarchie étant donné les écarts.

En résumé, sauf à être très restreint par son budget ou à avoir un PC initialement pas pensé pour héberger une carte graphique dédiée (bloc d’alimentation faiblard, capacité de refroidissement limitée, etc.) la RX 6600 reste le meilleur choix ; sans garantie d’une disponibilité pérenne néanmoins.

Malgré tout, le TGP de 70 W de la RTX 3050 6 Go peut représenter, pour certains clients, un critère de choix. Comme le montre la vidéo ci-dessous, cette carte délivre grosso modo des performances équivalentes à la RX 6500, mais avec un besoin de puissance moindre (la Radeon a un TDP de 107W). L'écosystème de NVIDIA peut aussi être un atout. Après, soyons honnêtes, nous aurions été curieux de voir débarquer une RTX 4050 dans cette plage énergétique, surtout au vu de l'efficience des RTX 4060 / RTX 4060 Ti (quoique nuancée par certains tests).