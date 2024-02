Le RP2040 équipe un énième avorton de Mini Game Boy

La Nintendo Switch fait les affaires de Nintendo depuis 2017 (et n’aurait finalement pas de remplaçante en 2024, mais plutôt l’année prochaine, à en croire les dernières rumeurs). La firme nippone avait toutefois acquis ses lettres de noblesse avec d'autres consoles portables, dont une bien plus ancienne que la Nintendo DS : la Game Boy. Sortie en 1989 au Japon et l’année suivante en Europe, la machine s'est écoulée à environ 70 millions d’exemplaires. Elle est ainsi considérée comme la quatrième console la plus vendue de tous les temps par certains sites, notamment VGChartz, qui y greffent les ventes de la Game Boy Color - version commercialisée en 1998. Ensemble, ces deux Game Boy compatibilisent environ 119 millions de ventes, soit quelques unités de plus que la PlayStation 4 (117 millions), mais presque 20 millions de moins que la Switch (137 millions). Pour l’anecdote, la Game Boy Advance, capable de faire fonctionner Quake, caracole à 85 millions de ventes. Elle devance donc chacune de ses aïeules prises isolément.

Mais peu importe la manière de compatibiliser, la Game Boy originelle a été un franc succès, surtout pour l’époque ; et encore de nos jours, elle inspire bon nombre de copies.

La Game Boy de Joe Johnston © Elliot Coll

Pour jouer à Tetris

Celle dénichée par le Youtubeur Elliot Coll provient d’Aliexpress. Il qualifie l’appareil de GameBoy Classic Mini. Le vidéaste l’a acquis pour environ 85 dollars.

Extérieurement, la console ressemble effectivement à une toute petite Game Boy. Elle possède les deux boutons A et B, le D-pad et les touches Start et Select caractéristiques de son modèle. Il y a quand-même quelques concessions faites à la modernité, avec la présence d’un port USB-C. En outre, la fente pour la cartouche est devenue un réceptacle à carte microSD.

Le démontage de cette minuscule GameBoy révèle la présence d’un tout petit PCB avec, sauf erreur, un microcontrôleur Raspberry Pi, le RP2040. Celui-ci possède un processeur ARM Cortex M0+ à deux cœurs CPU ; la fréquence est de 133 MHz. Ajoutez à cela 264 Ko de SRAM et 2 Mo de mémoire flash embarquée. Ces caractéristiques ne feront pas pâlir le Core i9-14900KS avec ses 24 cœurs et sa fréquence Turbo de 6,2 GHz, mais rappelons que la Game Boy a un processeur Sharp LR35902 cadencé à 4,19 MHz. Enfin, cette version miniaturisée de la GameBoy embarque une batterie LiPo.

© Elliot Coll

À propos de la partie software, c’est la grande inconnue. L’appareil peut faire fonctionner Tetris - jeu le plus vendu de la Game Boy avec environ 35 millions de copies distribuées -, Zelda Link's Awakening ou encore Mario. Il s’apparente à une console rétro, mais sa petitesse rend son utilisation très inconfortable selon la source.

Une petite Game Boy, mais probablement pas la plus petite

Vous l’imaginez, ce n’est pas la première copie du genre, loin s’en faut. Il y a de cela quelques années, la minuscule Game Boy présentée dans la vidéo ci-dessous avait déjà attiré la curiosité des Youtubeurs et autres passionnés de gadgets. Pas de Raspberry Pi en revanche, mais plutôt un SoC ESP32. La machine est capable de faire fonctionner un large panel de jeux Game Boy, mais aussi Sega Master System ou Famicon.

De fait, le RP2040 avait déjà soutenu une autre Game Boy miniature, la Thumby. Une console de la taille d'un porte-clés (30,5 mm × 17,8 mm × 7,6 mm) proposée par TinyCircuits en 2021 / 2022 à la suite d’une campagne Kickstarter. Elle se trouve toujours à la vente pour une trentaine d’euros. Les dimensions de notre sujet du jour ne sont pas renseignées, mais visuellement, il paraît un peu plus imposant.