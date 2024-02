Lâ€™avenir des futurs Ryzen est de plus en plus flou

L’avenir des futurs Ryzen est de plus en plus flou

L’avenir des futurs Ryzen est de plus en plus flou

Les processeurs Ryzen les plus perfectionnés du moment exploitent l’architecture CPU Zen 4. Celle-ci bénéficie à certains Ryzen 7000 et 8000 sur le segment laptop, Ryzen 7000 et APU Ryzen 8000G sur le segment desktop (nous nous limitons ici au marché grand public). En principe, l’entreprise dirigée par Lisa Su dégainera des Ryzen Zen 5 / Zen 5c dans le courant de l’année. La fuite du jour nous projette un peu plus loin, à l’ère de Zen 6.

Navi 3 © AMD

À en croire les informations partagées par le divulgateur @Olrak29, les processeurs Medusa feront aussi l’impasse sur RDNA 4 pour passer directement à RDNA 5. Si nous écrivons « aussi », c’est parce qu’un GPU RDNA 5 a déjà été évoqué pour l’APU des prochaines Xbox / PlayStation.

Memes aside, Medusa has RDNA 5 iGPU, skipping RDNA 4 https://t.co/NBgY6tUenR — Everest (@Olrak29_) February 19, 2024

Pas la prochaine génération de Ryzen, mais la suivante

Clarifions un peu la situation. La prochaine génération de Ryzen desktop Zen 5 a pour nom de code « Granite Ridge ». Cette archi CPU doit aussi servir aux Ryzen mobiles « Strix Point », Ryzen Threadripper « Shimada Peak », processeurs EPYC « Turin », entre autres. L’architecture Zen 5 a pour nom de code « Nirvana », et l’architecture Zen 5c, « Prometheus ».

Pour Zen 6, il n’y a pas encore de distinction Zen 6 / Zen 6c. Le nom de code générique pour cette archi est « Morpheus » ; « Medusa » pour son débouché commercial desktop. Il y a quelques mois, en septembre 2023 pour être précis, l’auteur de la chaîne Moore’s Law is Dead suggérait une augmentation d'IPC de 10 % entre Zen 5 et Zen 6, et le recours à des CCX de 32 cœurs (lesquels seraient déjà passés à 16 avec Zen 5). Il était aussi question d’une refonte du front-end et d’une interconnexion 2,5D pour le CCD et l’IOD afin de booster la bande passante entre les chiplets. Celle-ci permettrait de limiter certains goulets d'étranglement au niveau de l'interconnexion CCD/IOD et de réduire la latence.

Yes, I have teased this before...



Medusa will use 2.5D interconnect with a much higher bandwidth https://t.co/G8Ep211iBr — Everest (@Olrak29_) January 5, 2024

À propos de la composante iGPU, les prévisions restent floues. Déjà, les Ryzen de cette année sont censés exploiter des cœurs graphiques RDNA 3.5 aux évolutions bien incertaines. Et vous le constatez, pour la suite, RDNA 5 semble totalement occulter RDNA 4.

Tel que rapporté en début d'article, la mention Navi 5 apparaît dans des documents officiels de Microsoft portant sur la prochaine génération de consoles. Mais pour le moment, les changements générationnels entre RDNA 3 / RDNA 3.5 sont déjà obscurs ; alors pour RDNA 5...

© Microsoft

De toute façon, nous parlons de générations de processeurs qui ne sont pas attendues avant fin 2025 / début 2026. De nombreuses précisions et démentis seront publiés d’ici là. Enfin, pour la gravure, un mélange de 3 nm et de 2 nm semble de rigueur.