AMD abaisse le ticket d'entrée "officiel" pour RDNA 2

Alors que la pénurie de semi-conducteurs semble ne jamais vouloir finir, AMD lance une nouvelle référence sur le marché des cartes graphiques pour joueurs. Faisant suite à la RX 6600 XT, les rouges commercialisent cette fois sa petite sœur, aka RX 6600, utilisant elle aussi le GPU Navi 23, dans une version légèrement bridée et couplée à 8 Go de GDDR6 moins véloce. De quoi proposer une tarification plus accessible, tout du moins officiellement, à 339 €, soit peu ou prou celle de la RTX 3060 (335 €). Malheureusement, à l'instar des 2 autres cartes citées, la nouvelle née ne sera disponible qu'auprès des AIB, ce qui signifie qu'aucun modèle de référence ne permettra de respecter le prix conseillé, notion sérieusement mise à mal depuis la pénurie. Quid des prestations proposées pour ce tarif conseillé ? Qu'en est-il de la consommation, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.

• Prix en boutiques :