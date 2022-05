Parce qu'il n'y a pas que Lovelace à vouloir s'imposer sur le marché du GPU en 2022, voici enfin des potins sur RDNA 3. NAVI 31, le plus gros donc, serait un design multichip, comme NAVI 32, mais pas NAVI 33 qui est, lui, monolithique. Vous avez ces "infos" officieuses sur ce billet qui date du début du mois de mai. En fait, les rumeurs du jour proviennent toujours de la sphère Twitter, et concernent surtout les bus mémoire, et donc les bandes passantes associées et la quantité de VRAM supposée.

NAVI 31 aurait finalement un bus mémoire 384-bit, ce qui autoriserait jusqu'à 24 Go de VRAM et une bande passante mémoire de 864 Go/s avec de la GDDR6 à 18 Gbps. NAVI 32 passerait à 256-bit, lui qui était pressenti à 192 initialement, ce qui permettrait de coller 16 Go de GDDR6 18 Gbps pour une BP de 576 Go/s. Enfin, le petit NAVI 33 garderait son bus 128-bit, et ses probables 8 Go de VRAM.

Une des inconnues qui suivent ce genre de rumeurs comme Nicolas le ferait avec un KFC poulet curry, c'est la vitesse de la VRAM qui sera réellement choisie. La GDDR6 pourrait, selon sa fabrication, passer sur des overclockings qui pourraient lui faire dépasser les 18 Gbps maxi. Puis l'autre inconnue, c'est la consommation également, mais aussi le ratio perf/watt de chacune des puces.