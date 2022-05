La saison des marrons est terminée depuis quelques mois, mais ceux-là, ceux qui nous sont servis sont bien chauds ! kopite7kimi, encore lui, y va fort avec la nouvelle du jour. Et pas qu'un peu puisque selon lui, la RTX 4090 qui serait donc animée par la puce AD102-300 possèderait 16128 cuda cores FP32, 24 gigots de GDDR6X à 21 Gbps, jusque là, rien de nouveau par rapport aux dernières rumeurs. Il a également précisé son tweet au sujet de la dispo, ce serait mi-juillet finalement.

Ce qui étonne, c'est sa consommation. Elle serait de 450 W, ce qui serait quand même éloigné des 600 W que l'on a entendus partout depuis des mois, souvent parce que la connectique d'alimentation PCIe 5.0 à 16 broches permet 600 W théoriquement. On oublie également de dire que la carte sera en 4 nm signé TSMC, et que par conséquent, le 8 nm de Samsung qui est loin de valoir le 7 nm TSMC va permettre à NVIDIA de sauter 2 nodes de gravure, ce qui est assez énorme et autorise, au choix, des améliorations importantes comme le rapport perf/watt, les perfs brutes, ou une consommation plus haute, et des trésors d'ingéniosité pour dissiper plus de joules sur des surfaces plus petites à isotransistors.

D'ailleurs, la source indique que la RTX 4090 aurait deux fois les perfs approximativement de la RTX 3090, pour un TDP qui ne serait que 100 W plus élevé, le ratio perf/watt est forcément très à l'avantage de Lovelace sur Ampere. C'est presque positif par rapport à ce qui se disait, alors nous continuons à avoir le même discours, il faut rester prudent à chaque fois que des bruits de ce genre arrivent. Vivement le Computex ! Dans le même registre, il se dit déçu de RDNA 3, on peut imaginer qu'il va en dire plus dans les jours qui viennent, ou dire pourquoi il a ce sentiment. Et tant que les tests ne sont pas là, prudence !

ouvrons une bonne bouteille pour fêter ça !