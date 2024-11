Lâ€™Arc B580 dÃ©voile ses spÃ©cificationsÂ : moins de cÅ“urs, plus de VRAM

no ragotz

L’Arc B580 dévoile ses spécifications : moins de cœurs, plus de VRAM

Intel ne dit mot pour le moment, mais tout le monde suspecte l’entreprise de préparer le lancement des premières cartes graphiques Battlemage pour décembre. Nous vous en parlions hier au détour d’une actu consacrée aux GeForce RTX 50 Series (allez comprendre !), Amazon a été un peu trop prompt à lister des Arc B580 d'ASRock. Il s’avère que cette référence avait aussi fait un tour sur Geekbench un peu avant, vendredi dernier ; son escapade a été dénoncée par un certain GawroskiT sur le réseau social X.

Un score miteux

Inutile de vous donner un faux espoir, l’entrée de révèle rien des performances du GPU. Associé à un Intel Core Ultra 9 285K sur un carte mère Gigabyte Z890 AORUS Master, il réalise un score OpenCL de 78 743 points, ce qui n’est pas fameux (et inférieur à la moyenne de l’Arc A580 : 89 699 points).

Intel g21 battlemage 20core (160cu) at 2850mhz + 285k tested in geekbench. https://t.co/UJPG9iCjVV pic.twitter.com/G0emVzggN3 — Tomasz Gawroński (@GawroskiT) November 26, 2024

Le principal intérêt ici est la révélation / confirmation de quelques caractéristiques de l’Arc B580. Le logiciel renseigne 160 unités de calcul. Pour l’architecture Xe2 des Battlemage, cela implique vingt cœurs Xe2, soit quatre cœurs de moins que l’Arc A580. C’est assez peu commun ; espérons que les gains architecturaux compensent cette perte.

Détails de l'archi Xe2, laquelle sert déjà aux iGPU des Lunar Lake

Geekbench confirme les 12 Go de VRAM a priori exploités via un bus de 192 bits. Toujours par rapport à la carte graphique Alchemist, cette B580 gagne donc 4 Go de mémoire vidéo dédiée. En revanche, elle verrait donc son interface mémoire rabotée.

Enfin, le GPU monte à 2850 MHz. Officiellement, l’Arc A580 plafonne à 2000 MHz (sa fréquence de base est de 1700 MHz).

Pas d’autres enseignements à tirer. Moins de cœurs, plus de VRAM mais un bus mémoire réduit ; ce n’est pas forcément une évolution générationnelle courante. À voir ce que cette carte graphique B580 donnera en pratique, et combien Intel en demandera. Rappelons qu’en moyenne, l’A580 est assez proche de la Radeon RX 6600 en 1080p.