Grand format largement mis en avant par Samsung depuis plusieurs années déjà et qui culmine aujourd'hui avec l'Odyssey G9 Neo, les autres fabricants ont toutefois également adopté du 49" 32:9 dans leur gamme à leur manière, mais généralement avec un petit temps de retard. En effet, cela fait par exemple depuis 2018/2019 que Samsung et Philips proposent du Dual QHD (ce que certains aiment parfois aussi appeler « 5K »), c'est maintenant au tour d'Acer d'ajouter une solution équivalente dans son catalogue en mettant à jour son EI491CR(S). Y a-t-il lieu de s'exciter pour ce nouveau modèle ?

De toute évidence, compte tenu des caractéristiques quasi identiques avec certains modèles (parfois anciens) de chez Samsung, il y a fort à parier que c'est encore une fois le coréen qui a fourni la dalle VA de 49 pouces incurvée 1800R. Le changement majeur est indéniablement le passage à une définition de 5120 x 1440, soit environ 80 % de plus qu'auparavant. Assurément une densité de pixels bien plus confortable pour cette diagonale, bien que cela demandera aussi inévitablement beaucoup plus d'efforts de la part du GPU lors de vos sessions de jeu - ce à quoi se destinera principalement cet EI491CUR. Comme vous le verrez ci-dessus, le reste des caractéristiques ressemble furieusement à ce qui était déjà proposé avec l'EI491CR(S), à quelques détails assez mineurs près. Bref, c'est une évolution timide. Forces et faiblesses de ce nouvel arrivant seront donc a priori exactement les mêmes, sauf surprise.

Le modèle est apparu uniquement en Australie pour l'instant, et ce pour 1999 dollars de kangourou (remisé à 1499 AU$) chez Acer, ce qui correspond à 1330 et 1000 euros environ après une conversion simple. Une plage de prix assez commune pour un écran de cette taille et avec ces caractéristiques. L'EI491CUR finira certainement pas trouver son chemin vers l'Europe, mais personne ne sait encore dire quand exactement ni pour quel montant. M'enfin, il n'y a pas vraiment le feu, tel que mentionné au début, Philips et Samsung ont déjà des solutions équivalentes dans leur catalogue européen respectif. (Source)