Un bus 512-bit sur le prochain flagship NVIDIA... Qui ne sera pas la 4090 Ti

Un petit vent de rumeur, vu les chaleurs étouffantes dans certains coins du globe, ça ne peut qu'être agréable. Celui-ci nous vient de twitter, une fois n'est pas coutume. Selon Kopite7kimi, plutôt viable, la 4090 Ti ne serait absolument pas au menu d'en éventuel refresh de la gamme Ada, introduite il y a — déjà ! — presque un an. Une attente légitime par le fait qu'AD102-300, utilisé sur la RTX 4090, ne compte "que" 88,9 % des unités d'un AD102 complet. Mais complètement illégitime au regard du fait que la 4090 reste le GPU leader incontestable sur le marché grand public, embarquant avec lui un délire tarifaire et environnemental déjà bien élevé, pour la pertinence d'un hypothétique gain qui de toute manière ne serait pas au rendez-vous. Bon, bah il va falloir trouver un autre usage pour le dissipateur kaiju !

Combined with multiple sources, I confirm the gaming flagship of Ada-next will have a 512-bit memory interface. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 27, 2023

Plus intéressant, il reporte également qu'un flagship de la future génération de GPU des verts — RTX 5090 / Ti ? — pourrait bien revenir à un bus 512-bit, non vu chez ces derniers depuis la génération Tesla et le GT200, utilisé sur la vénérable GTX 280. Un bon point pour la quantité de VRAM, qui serait portée alors à 32 Go, voire 48 Go selon les modules mémoire retenus. Ainsi que sur les performances, en escomptant que de la GDDR7 et ses 32 Gb/s soit utilisés ; une telle configuration de bits nous amènerait à une bande passante de 2 To/s, soit pil poil le double de la 4090. Ce qui, combiné aux attentions portées par NVIDIA sur les générations Ampère et Levelace quant à la gestion des caches et autres compressions de données, pourrait bien amener à un nouveau gap important dans performances. Mauvais côté de la chose : qui dit bus plus grand dit aussi complexification du PCB. Et donc de son tarif...

Rare photo d'un prototype de RTX 5090