Radeon RX 8000 : des bus mémoire plus larges pour compenser l'absence de GDDR7 ?

L’apparition d’une première Radeon RX 8000 dans Geekbench il y a quelques heures semble avoir ouvert les vannes des spéculations. Le site Benchlife et le divulgateur Kepler_L2 y sont en effet allés de leurs prédictions. Elles émanent de sources fiables, mais restent bien sûr hypothétiques à ce stade.

Des vitesses mémoire cohérentes pour de la GDDR6

Selon Kepler_L2, un individu souvent bien au fait des plans d’AMD (il a été l’un des premiers à suggérer l’absence de GPU RDNA 4 très haut de gamme — dès août 2023 — et à conjecturer sur le lancement des Ryzen 9000X3D à l’occasion du CES 2025, une fenêtre qui semble désormais se confirmer), les premières cartes graphiques RDNA 4 proposeront trois configurations de mémoire GDDR6 : des bus mémoire de 256 bits et 192 bits, avec des vitesses mémoire de 20, 19 et 18 Gbit/s.

256 20

256 18

192 19



— Kepler (@Kepler_L2) August 27, 2024

Du côté du site Benchlife, un article évoque en revanche quatre variantes de GPU Navi 4X : le R24D-E6 et R24D-E8, pour Navi 48, et les R25D-P8 et R25D-P4, pour Navi 44.

Pour résumer, avec RDNA 4, AMD ferait bien l’impasse sur le GPU Navi 41, et donc sur les Radeon RX 8900. L’entreprise se focaliserait, en tout cas dans un premier temps, sur les Radeon RX 8800 XT, RX 8700 XT et RX 8600 XT. La référence découverte hier dans Geekbench ressemble fort à la RX 8700 XT. Par rapport à la RX 7700 XT, cette carte proposerait un peu plus de cœurs, un bus mémoire élargi ; et, d'après VideoCardz, 4 Go de VRAM en plus.

Carte graphique GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire Bande passante mémoire TBP RX 8800 XT Navi 48 XTX 4096 16 Go G6 256b 20 Gbit/s 640 Go/s ? RX 8700 XT Navi 48 XT 3584 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 576 Go/s ? RX 8600 XT Navi 44 XT ? 12 Go G6 192b 19 Gbit/s 456 Go/s ? RX 7900 XTX Navi 31 XTX 6144 24 Go G6 384b 20 Gbit/s 960 Go/s 355W RX 7900 XT Navi 31 XT 5376 20 Go G6 320b 20 Gbit/s 800 Go/s 315W RX 7900 GRE Navi 31 XL 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 576 Go/s 260W RX 7800 XT Navi 32 XT 3840 16 Go G6 256b 19,5 Gbit/s 624 Go/s 263W RX 7700 XT Navi 32 XL 3456 12 Go G6 192b 18 Gbit/s 432 Go/s 245W RX 7600 XT Navi 33 XT 2048 16 Go G6 128b 18 Gbit/s 288 Go/s 190W RX 7600 Navi 33 XL 2048 8 Go G6 128b 18 Gbit/s 288 Go/s 165W

Comme explicité ci-dessus, gardez en tête que les spécifications des futures cartes restent très incertaines pour le moment. L’article de Benchlife insiste sur ce point ; il n’écarte même pas l’hypothèse d’une gamme Radeon RX 8000 finalement appelée autrement (rappelons qu’AMD a renommé ses Ryzen AI 300 à la dernière minute avant l’ouverture du Computex). Bref, nous espérons avoir des éléments plus concrets à nous mettre sous le clavier au cours des prochaines semaines.

Concernant plus généralement l’architecture RDNA 4, elle mettrait particulièrement l’accent sur les capacités ray tracing, terrain sur lequel les Radeon restent en retard face aux GeForce RTX de NVIDIA. À ce propos, nous pourrions en apprendre davantage par l’intermédiaire de la PS5 Pro, dont le lancement serait toujours prévu cette année, aux dires de Jeff Grubb dans le dernier épisode Game Mess Mornings : la nouvelle version de la console Sony exploiterait certaines IP RDNA 4 pour le ray tracing.