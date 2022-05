Take 2 Interactive a donné ses résultats financiers. Pour situer les revenus de l'éditeur, il a rappelé qu'il était le distributeur de jeux qui se sont vendus a minima à 5 millions d'exemplaires : GTA, NBA2K, RDR, Borderlands, Max Payne, Bioshock, Mafia, Civilization, L.A. Noire, Midnight Club, que pour le jeu PC/console excluant les mobiles. Selon ses analyses, le marché du jeu vidéo grimpe de 5 % par an en moyenne avec une part mobile qui monte, alors que les versions PC et consoles digitales ou physiques restent stables.

Mais sa plus grosse réussite, elle vient de Rockstar. GTA, la série donc, s'est vendue à 375 millions d'exemplaires dans le monde, GTA 5 est celui qui a attiré le plus les joueurs avec 165 millions, ce qui a rapporté 1 milliard de dollars plus vite que n'importe lequel des loisirs dans le secteur.

L'autre gros coup, c'est Red Dead Redemption. La série s'est écoulée à 67 millions d'unités, mais c'est oublier que RDR 1 n'a jamais eu sa place sur PC. 44 millions de copies pour RDR 2, voilà le bilan pour ce titre multisupport. Take 2 envisage de continuer et d'enrichir ses investissements dans le milieu, avec une offre mobile renforcée puisque c'est la source des prévisions de croissance du jeu vidéo dans les prochaines années. On retrouvera des jeux sur le Game Pass Ultimate de MS, ou le PlayStation Plus de Sony, et du streaming en plus avec Stadia.

Pour ce qui est du pognon de l'éditeur, le mobile compte pour 12 % des revenus engrangés même si c'est le marché où il y a le plus d'achats, le PC pour 17 % et les consoles pour 71 %, ce qui représente respectivement 405 millions de dollars, 563 millions et 2,44 milliards pour cette année fiscale 2022 qui s'est achevée au 31 mars. C'est globalement en baisse par rapport à l'année fiscale 2021, mais les prévisions sont optimistes. Cette année, on devrait voir du Max Payne, du GTA 6, et plein de titres qui rapporteront gros à n'en pas douter, et qui feront encore plus rentrer de cash à Take 2, puisque son modèle financier en génère beaucoup de son propre aveu !