Nous sommes bien d'accord pour dire que tant que rien n'est officiel, il ne sert à rien de prendre tout au pied de la lettre, il faut conserver les infos dans un coin de la tête -ce qui n'engage à rien - et patienter jusqu'à la sortie des produits. Greymon55, sur Twitter, aurait eu vent de nouvelles valeurs concernant les puces NAVI 31, 32 et 33. Et ce qu'il en ressort, surtout, c'est qu'il y aurait en gros 20 % de moins de Stream Processors que ce qui était dit en première intention.

Les cartes RDNA 3 seraient architecturées en RDNA Workgroups, nommés WGP, à l'intérieur desquels on retrouverait les classiques Compute Units. Ainsi voilà ce qu'il faudrait prendre comme nouvelle référence pour le comptage des SP :

DETAILS NAVI 31 NAVI 32 NAVI 33 Carte RX 7900 XT RX 7700 XT RX 7600 XT Présentation MCM MCM monolithique RDNA WGP avant 60 40 20 RDNA WGP après 48 32 16 CU avant 120 80 40 CU après 96 64 32 SP avant 15360 10240 5120 SP après 12288 8192 4096

Cela ne préfigure en rien des performances finales des 3 produits, nous ne savions rien de bien solide et nous ne savons toujours pas plus puisque nous n'avons aucune base comparative. Pour autant, on peut penser qu'AMD, comme il l'a fait avec Zen, saura faire fructifier son savoir acquis avec RDNA 2, et proposer des produits compétitifs face à l'offre concurrente.

Du coup, nous vous parlions hier de la puissance de calcul supposée en TFLOPS des flagships Lovelace et RDNA 3, il faut donc revoir à la baisse celle de la RX 7900 XT. Initialement calculée à 92 TFLOPS, elle chute à 73, sous réserve que les valeurs ajustées soient les bonnes bien entendu. Nous sommes au premier de Q2 2022, et il faudra attendre Q3, voire Q4 pour découvrir la vérité, peut-être le Computex servira d'annonce ?