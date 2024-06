RX 6500 XT : 4 Go de VRAM en plus contre 30 euros supplémentaires, vous prenez ?

RX 6500 XT : 4 Go de VRAM en plus contre 30 euros supplémentaires, vous prenez ?

La Radeon RX 6500 XT, cette carte vous rappelle des souvenirs ? AMD l’avait lancée en janvier 2022 pour renforcer son entrée de gamme RDNA 2. À l’époque, nous avions porté un avis assez mitigé sur cette référence dotée d’un GPU Navi 24 avec 16 unités de calcul activées et associé à 4 Go de VRAM. Plus de deux ans après cette sortie, ASRock a décidé de s’affranchir de la recette initiale pour proposer une Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8GB OC (RX6500XT PG 8GO) ; un modèle qui, comme son appellation l’explicite, possède 8 Go de VRAM et non 4 Go.

Finalement, la marque taïwanaise embrasse ainsi le précepte d’AMD qui, à l’occasion de la sortie de la RX 5500 XT, soit en 2020 – donc bien avant l’arrivée de la RX 6500 XT – clamait que 4 Go de VRAM ne représentait « manifestement pas une quantité suffisante pour les jeux » ; prescription pourtant foulée au pied deux ans plus tard.

Juste plus de mémoire, facturée 30 euros

Ce doublement de la quantité de mémoire vidéo dédiée est la seule modification opérée par ASRock en la matière. Les puces mémoire restent cadencées à 18 Gbit/s et exploitées via une interface de 64 bits, pour une bande passante en conséquence toujours bloquée à 143,9 Go/s.

Pour la partie GPU, ASRock a poussé légèrement au-delà des recommandations d’AMD : la fréquence de base est de 2420 MHz au lieu de 2310 MHz, tandis que les fréquences jeu et boost s’élèvent à respectivement 2685 et 2825 MHz plutôt qu’à 2610 et 2815 MHz.

Sinon, cette Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 8 Go OC arbore un design à deux slots et mesure 240 mm de long. Elle est refroidie par une paire de ventilateurs et profite d’un mode 0dB lorsque le GPU est peu sollicité. Elle exploite une interface PCIe 4.0 x4 et requiert un connecteur d’alimentation 8 broches (le TDP officiel est de 107 W ; ASRock n’a pas renseigné celui de sa création, mais préconise un bloc d'alimentation de 400 W). Enfin, le GPU offre un port HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4a avec prise en charge HBR3 / DSC en sortie.

Cette ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming est disponible à la vente chez TopAchat notamment. Le détaillant la propose au tarif de 214,99 euros. C’est donc un surcoût de 30 euros par rapport à l’ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming 4 Go, laquelle est vendue 184,99 euros sur le même site.

Soulignons qu'AMD n’a pas remplacé la RX 6500 XT dans le segment RDNA 3. En effet, la carte graphique la plus modeste de cette gamme est la RX 7600 ; nous venons d’ailleurs de tester le modèle Acer RX 7600 Predator Bifrost OC.

De fait, chez TopAchat, la RX 6500 XT d’ASRock est la carte 8 Go la plus accessible. Mais elle est seulement quinze euros moins onéreuse que la première Radeon RX 6600, la PowerColor Radeon RX 6600 FIGHTER. Selon de précédents examens, ce modèle offre bien plus d’IPS dans le jeux, mais avec une VRAM souvent saturée pour la RX 6500 XT 4 Go, ce qui l’handicape fortement.

Il faudra voir comment s’en sort la solution d’ASRock, mais la RX 6600 conserve bien entendu plusieurs avantages, comme le nombre d’unités de calcul ou encore une bande passante mémoire plus élevée.

Carte graphique GPU Processeurs de flux VRAM Memory Speed TBP RX 6950 XT 7nm Navi 21 KXTX 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 335W RX 6900 XT LC 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 330W RX 6900 XT 7nm Navi 21 XTX 5120 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 XT 7nm Navi 21 XT 4608 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 7nm Navi 21 XL 3840 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 250W RX 6750 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6 192b 18 Gbit/s 250W RX 6700 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6 192b 16 Gbit/s 230W RX 6650 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6 128b 17.5 Gbit/s 180W RX 6600 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6 128b 16 Gbit/s 160W RX 6600 7nm Navi 23 XL 1792 8 Go G6 128b 14 Gbit/s 132W RX 6500 XT 8 Go 6nm Navi 24 XT 1024 8 Go G6 64b 18 Gbit/s 107W ? RX 6500 XT 6nm Navi 24 XT 1024 4 Go G6 64b 18 Gbit/s 107W RX 6400 6nm Navi 24 XL 768 4 Go G6 64b 16 Gbit/s 53W

Concernant la prescription d’AMD mentionnée en début d’article, elle provient d’un papier titré Game Beyond 4GB publié en 2020. Il portait sur la RX 5500 XT, une carte graphique proposée avec 4 Go de VRAM mais aussi 8 Go.