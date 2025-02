Les RTX 5060 Ti et RTX 5060 en mars mais avec peu de VRAM ?

La semaine dernière s’est clôturée avec le lancement des GeForce RTX 5090 et RTX 5080 ; pour commencer celle-ci, regardons de l’autre côté de la gamme Blackwell, en direction des GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060.

Asus RTX 4060 OC edition v1 v2 v3

Six cartes en trois mois ?

Nous ne vous avions pas parlé de ces deux références jusqu’à présent ; elles restent officieuses. Lors du CES 2025, NVIDIA n’est pas allée en deçà de la RTX 5070 Ti. Elle ne s’est toujours pas aventurée à de telles latitudes depuis. Gageons que l'entreprise ménage son annonce pour le moment qu’elle jugera le plus opportun. Il n'est pas inutile de rappeler que les GeForce RTX XX60 restent, jusqu’à présent, les cartes graphiques les plus plébiscitées par les joueurs Steam (dans la dernière enquête de janvier, le top 5 comprend les RTX 3060, RTX 4060 laptop, RTX 4060, GTX 1065 et RTX 4060 Ti). Ceci dit, si l’offre actuelle de RTX 4070 fond comme neige au soleil, celle des RTX 4060 Ti et RTX 4060 est encore relativement consistante (constat tout de même plus nuancé pour la variante Ti).

Quoi qu’il en soit, des fissures commencent à fendiller la chape qui dissimule ces deux cartes. Fin janvier, le leaker @Olrak29_ a déniché une liste déposée par Maxsun auprès de l’EEC. Celle-ci mentionne plusieurs RTX 5060 Ti et RTX 5060 (dont beaucoup d'iCraft). Les premières sont qualifiées avec 16 ou 8 Go de VRAM, les secondes uniquement avec 8 Go.

Plus récemment, @wxnod a relayé une diapositive provenant de Chaintech (une entreprise taïwanaise qui est le principal fournisseur de Colorful). Vous le lisez comme nous, le document suggère un lancement des RTX 5060 et RTX 5060 Ti en mars prochain.

En dehors de la source, personne n'a encore confirmé ou infirmé cette information. Ajoutons toutefois qu’en octobre 2024, Board Channels stipulait que NVIDIA dégainerait de la RTX 5090 à la RTX 5060 entre janvier et mars : les GeForce RTX 5090 / RTX 5090D et RTX 5080 en janvier ; les RTX5070 Ti et RTX 5070 le mois suivant ; les RTX 5060 Ti et 5060 en mars. Jusqu’ici, cette prédiction a été respectée. En supposant que les RTX 5060 et RTX 5060 Ti sortent bien en mars, il faudra vraisemblablement, à l'instar des deux vaisseaux amiraux, les attendre jusqu'en toute fin de mois.

Sinon, sur un plan purement marketing, il n’y a sans doute pas urgence pour NVIDIA. Les RTX 5060 / Ti s’opposeront certainement aux Radeon RX 9060. Or, celles-ci ne semblent pas prendre le chemin d’une commercialisation en mars — à moins qu’AMD décide d’un déploiement concomitant à celui des RX 9070 / XT, mais c’est peu probable. D'autre part, tel que rapporté plus haut, les stocks de RTX XX60 Ada Lovelace sont encore consistants.

À vrai dire, avec des prestations plutôt convaincantes (sous certaines conditions), sa tarification et ses 12 Go de VRAM, l’Arc B580 aurait finalement eu une carte à jouer en ce début d’année 2025. Eût-il fallu qu’il y eût des cartes à vendre !