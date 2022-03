En milieu d'année dernière, on se prenait à espérer les cartes Arc Alchemist pour le début de l'année 2022. Une bonne raison était la proximité avec le CES, il n'y a pas meilleur endroit pour exposer ses projets en début d'année, là où tout le secteur est en attente des roadmaps des constructeurs. Et puis est arrivé décembre 2021, et Intel a modifié son site en mode ninja, passant ses cartes de Q1 2022 à 2022. Déjà ça sentait pas bon. Et puis le CES est arrivé, et le géant n'a pas été en mesure de donner une deadline. On en a conclu qu'il n'était pas du tout prêt.

Nous sommes début mars, et Intel reste sourd aux questions concernant ses cartes graphiques, le site dédié reste positionné sur 2022, et les rumeurs parlaient de Q2 2022. Pour mémoire, la saison va du 31 mars au 30 juin, ça laisse donc une "fourchette" immense. Et voilà que le vénérable du sommet du hardware, Igor, pêche de nouvelles données, plutôt attendues. Elles concernent les 3 SKU Alchemist. Il se tramerait donc un lancement prévu entre le 2 mai et le 1er juin, soit entre les semaines 18 et 22. À la date choisie, parce qu'elle n'est pas précisée, on sera déjà à la moitié de l'année, AMD et NVIDIA auront d'ici là sorti leurs cartes manquantes ou leur refresh, et pire encore Alchemist va devoir se coltiner RDNA 3 et Lovelace d'ici la fin Q4 2022. Le géant bleu a intérêt à être plus réactif et véloce dans l'enchainement de ses générations, car à ce rythme, il aura toujours une génération de retard, ce qui peut largement poser problème pour le succès de l'entreprise. Dans la mesure où le stock GPU va beaucoup mieux, les gens ont donc le choix à présent, et pourraient ne pas être attirés par des produits accusant une génération de retard.

Cependant, ces cartes Intel ne sont pas dénuées d'intérêt, bien au contraire, avec du Deep Learning, du XeSS qui est à Intel ce que le DLSS est à NVIDIA, et un niveau de performance attendu entre RTX 3070 et 3070 Ti. Mais si Intel rate le train, ça sera compliqué !