Intel prÃ©pare dâ€™intrigantes Arc A750E et A580E afin de vider les stocks

Intel prépare d’intrigantes Arc A750E et A580E afin de vider les stocks

Intel continue de choyer ses cartes graphiques Arc Alchemist par le biais de pilotes qui les rendent plus performantes, et semble aussi décidée à lancer de nouvelles itérations de modèles existants. Le site Phoronix a en effet repéré deux PCI ID inédits ajoutés aux pilotes graphiques i915 pour le noyau Linux : les 0x56BE et 0x56BF.

Selon nos confrères, le premier cache la carte A750E, le second la carte A580E. À ce stade, ce sont les seules informations à disposition, et Intel n’a encore jamais commercialisé de tels GPU "E" ; il faut donc se livrer à quelques conjectures sur ce que caractérise ce suffixe.

Des GPU Arc Alchemist « Embedded »

Cette lettre E accolée à un composant peut servir à différents termes : Efficient, Extreme, Embedded… Chez AMD par exemple, à l’époque des processeurs FX, la lettre a servi au FX-8320E, l’édition basse consommation du FX-8320 (95 W contre 125 W ). À l’inverse, récemment, avec les chipsets B650E et X670E, il qualifie les versions Extreme.

Nous parlons de CPU et de CM ; en matière de GPU, le suffixe E n’a, sauf défaillance de notre mémoire, jamais été utilisé. Plusieurs sites ont formulé quelques spéculations, la plus crédible étant toutefois Embedded. Et à en croire le divulgateur SquashBionic, c’est bien la bonne réponse : ces ID sont ceux de GPU appartenant à une série Arc Embedded.

Nah these are embedded stuff afaik — Bionic_Squash (@SquashBionic) March 26, 2024

À vrai dire, il est très probable qu’Intel vide son stock de silicium Alchemist avant la sortie de sa nouvelle génération, Battlemage. Récemment, de tels GPU avec 20 et 24 Xe-cores ont d’ailleurs été aperçus sur la plateforme SiSoft Sandra. Intel souhaiterait déployer les premières cartes Battlemage dans le courant de l’année. Par ailleurs, nous avons tout récemment eu vent de l’arrivée de processeurs Meteor Lake PS sur socket LGA-1851. Or, ceux-ci se destinent également au secteur de l’informatique embarquée.

Les caractéristiques de ces GPU Arc restent totalement incertaines à ce stade. Elle impliquent certainement des changements mineurs par rapport aux modèles existants – dont vous pouvez consulter les spécifications ci-dessous. Nous pouvons envisager des consommations réduites, avec une incidence sur les fréquences.

Carte graphique Arc A770 16 Go Arc A770 8 Go Arc A750 Arc A580 Arc A380 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 Cœurs Xe 32 32 28 24 8 Moteurs XMX 512 512 448 384 128 Cœurs FP32 4096 4096 3584 3072 1024 Fréquence de base GPU 2100 MHz 2100 MHz 2050 MHz 1700 MHz 2000 MHz Fréquence Boost GPU 2400 MHz 2400 MHz 2400 MHz 2000 MHz 2050 MHz VRAM 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 96-bit Vitesse mémoire 17,5 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 16,0 Gbit/s 15,5 Gbit/s Bande passante mémoire 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 512 Go/s 186 Go/s TBP 225W 225W 225W 175W 75W

Pour mémoire, l’Arc A750 est disponible depuis octobre 2022. L’Arc A580 n’a débarqué qu’en octobre dernier. Ces deux cartes graphiques se trouvent à partir de 289 et 208 euros sur Amazon, respectivement. (Source : Phoronix)