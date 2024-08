Arc A760A : Intel veut installer ses cartes graphiques dédiées dans votre prochaine voiture

Alors que les GPU Battlemage se profilent à l’horizon, Intel ne souhaite pas encore tourner la page Alchemist. Du moins, l’entreprise veut exploiter le filon de son architecture graphique jusqu’au bout. Sa dernière lubie : en faire profiter les véhicules par l’entremise de l’Arc A760A.

Une énième déclinaison de l'archi Arc Alchemist

À l’instar des cartes graphiques Arc des séries A700 et A500 que vous pouvez acquérir dans le commerce, l’A760A exploite le GPU ACM-G10. Dans le cas présent, il a 28 Xe-Cores, 28 unités de ray tracing et 448 XMX / Vector Engines d’activés. Intel a accordé 16 Go de VRAM accessibles via un bus de 256 bits à sa carte, laquelle utilise l’interface PCIe 4.0 x16. Son TBP est de 225 watts. D’autre part, le GPU peut gérer quatre écrans simultanément et prend en charge le décodage et l'encodage dans plusieurs formats vidéo, notamment HEVC, VP9 et AV1. Et si vous vous posez la question, oui, cette solution « a montré sa capacité à exécuter simultanément des titres de jeux AAA très demandés et des applications riches en IA » ; étant donné que l’Arc A770 galère avec encore pas mal de jeux, tempérez tout de même vos espérances.

Ces caractéristiques vous ont peut-être rappelé une autre carte graphique Alchemist, l’Arc A750. À juste titre, puisque ce sont deux jumelles (il n'est d'ailleurs pas impossible que cette A760A soit la concrétisation de l'Arc A750E entraperçue il y a quelques semaines de cela). La seule différence a trait aux performances théoriques FP32 : Intel renseigne 14 TFLOPS, contre 17,2 pour l’Arc A750. Cet écart serait à chercher du côté de la fréquence GPU, inférieure à 2 GHz, alors que l’Arc A750 a une fréquence de base de 2050 MHz et qu’elle booste à 2400 MHz. Concrètement, VideoCardz mentione 1953 MHz en Boost, mais nous n’avons pas retrouvé cette info ailleurs. En outre, la puissance des deux solutions étant identiques, cette baisse surprend.

Quoi qu’il en soit, dans son communiqué, Intel précise que cette solution est son premier dGPU Arc Graphics for Automotive. En effet, si l’entreprise est loin d'être novice dans le secteur automobile, son catalogue se limite à des SoC. Enfin, le pluriel est impropre : nous n’avons trouvé qu’une unique référence sur le site d'Intel, le SoC Malibou Lake.

Malibou Lake. Vous espériez voir Pamela Anderson ? Vous vous êtes trompés d'endroit.

Pour en revenir à notre Arc A760A, une fois n’est pas coutume, le communiqué de presse apporte quelques précisions bienvenues quant à sa raison d'être. Voici ce qu’il révèle à ce propos :

« L'arrivée d'Intel sur le marché des GPU discrets pour l'automobile répond à la demande croissante de puissance de calcul dans les cockpits de véhicules de plus en plus sophistiqués. En ajoutant la carte graphique Intel Arc pour l'automobile à son portefeuille existant de systèmes sur puce (SoC) pour SDV (software-defined vehicle) améliorés par l'IA, Intel offre aux constructeurs automobiles une solution de plate-forme ouverte, flexible et évolutive qui apporte des expériences de haute fidélité de niveau supérieur dans le véhicule.



Les constructeurs automobiles peuvent désormais concevoir une plateforme unique qui s'adapte à tous les niveaux de gamme. Les modèles d'entrée et de milieu de gamme peuvent exploiter le SoC Intel SDV, tandis que les véhicules plus haut de gamme peuvent bénéficier de la puissance supplémentaire du dGPU pour des fonctions encore plus haut de gamme. Cette approche permet de rationaliser le développement car les logiciels sont entièrement compatibles avec le GPU intégré et le GPU discret. »

Pour le moment, Intel n’a pas annoncé de clients pour son dGPU. La société indique malgré tout qu’il sera sera déployé commercialement dans des véhicules à partir de 2025. Probablement en Chine, si l’on se fie à la fin de la déclaration de Jack Weast, vice-président et directeur général d'Intel Automotive : « […] les cycles de développement rapides des véhicules électriques et l'adoption de technologies avancées en Chine en font un terrain d'essai idéal pour nos technologies de nouvelle génération ».

Pour finir, précisons qu’Intel a acquis Silicon Mobility SAS, une entreprise sans usine spécialisée dans les SoC pour véhicules électriques, en début d’année. Un achat effectué dans le cadre de la stratégie « AI Everywhere » pour le marché de l'automobile, expliquait alors Intel. D’autre part, soulignons la présence de Qualcomm, NVIDIA et AMD dans ce secteur. Pour nous circonscrire à ces deux dernières, mentionnons l’infrastructure NVIDIA DRIVE, des SoC tels que les Drive Orin et Thor, des partenaires comme Mercedes-Benz ou Nio pour la première ; les processeurs AMD Ryzen Embedded et des collaborations avec Tesla ou encore Subaru pour la seconde.