Cartes graphiques Arc Alchemist : un nouveau pilote gonfle les IPS dans les jeux

S’il y a une qualité que l'on ne peut pas enlever aux équipes d’Intel en charge du support logiciel des cartes graphiques Arc Alchemist, c’est la persévérance. Elles s’échinent à améliorer la prise en charge des jeux au fil des mises à jour. Pour qui ? C’est la grande interrogation.

La déclinaison Androïdesque de Jeff Bezos dans le jeu Detroit: Become Human © Quantic Dream



Juste une fois, prenons quelques instants pour leur rendre hommage. Imaginez le désarroi de ces employés, travaillant jusque tard dans la nuit dans d’obscurs locaux, s’efforçant d’optimiser des pilotes logiciels en urgence avant la sortie d’un jeu - pilotes dont ils savent pertinemment qu’ils ne seront peut-être jamais téléchargés, faute d’ordinateurs munis de GPU Arc à l’autre bout de la chaîne - ; de ces besogneux, de cette classe d’invisibles en somme, de ces hommes (et femmes pour être inclusif et cohérent avec Intel ; dans la note du pilote, l'entreprise stipule qu’elle est « en train de supprimer les termes non inclusifs de sa documentation, de ses interfaces utilisateur et de son code actuels ») qui œuvrent dans l’ombre pour le bien commun - ici, en l’occurrence, plutôt pour celui de geeks assez malins pour avoir acheté une carte Arc bon marché plutôt qu’une GeForce hors de prix, mais pas suffisamment pour avoir pris une Radeon - ; bref, de ces stakhanovistes de la programmation, dont la vie professionnelle est trop souvent marquée par le manque de reconnaissance, à l'image de ce que vivent l’agent d’entretien sommé de quitter les bureaux au petit matin avant l’arrivée des employés propres et parfumés - mais aussi de garder secret ses trouvailles fortuites de la nuit ; ici un cimetière d’origami témoignant d’une intense activité professionnelle, là un sachet d’une étrange poudre blanche qui confirme le vieux soupçon que certains font de la pâtisserie au lieu de travailler -, l’éboueur (ou éboueuse) qui nettoie nos rues, en pleine nuit, tétanisé à l’idée d’être confronté à une horde de surmulots citadins certes inoffensifs, mais aussi ronds que des cochons de lait.

Alors ces employés d’Intel sont résolument de ceux, de celles, et pourquoi pas de « ciels » désormais, dont il faut saluer l’abnégation.

Mais une fois pour toute, +172 % de combien ?!

Ce panégyrique refermé, redevenons sérieux ; parlons jeux vidéo. Au fond, la seule question pertinente est : est-ce que grâce au pilote 31.0.101.5379, les cartes graphiques Arc Alchemist permettent enfin de jouer à 789 FPS en 12K avec le ray tracing à fond, tout en gérant une simulation intégrale de chaque mèche de cheveux et en fournissant une accélération matérielle de chaque neurone de l’intégralité des PNJ NEO dUbisoft dopés à l’IA présents sur la scène et même en-dehors ? La réponse courte est non.

Reste qu'avec un ordinateur armé d'un Core i9-14900K (même pas un Core i9-14900KS ! on a connu Intel plus inspirée) et d'une carte graphique Arc A750 Limited Edition, sous Windows 11 Pro, Intel avance des hausses du nombre d’images par seconde dans plein de jeux : carrément +172 % dans Detroit: Become Human en 1440P / Ultra, 36 % dans God of War (par rapport au pilote 31.0.101.5333).

En outre, le pilote apporte un support pour plusieurs titres récents : Dragon’s Dogma 2 et Horizon Forbidden West. Il prépare également les GPU Arc à encaisser la mise à jour Ray Tracing de Diablo IV, attendue le 26 mars prochain.

Cependant, la même critique que celle adressée dans le papier consacré aux gains apportés par le dernier pilote Intel mais pour les iGPU Meteor Lake revient : communiquer des augmentations en pourcentage n’a d’intérêt qu’en renseignant les valeurs brutes. Et comme précédemment, Intel ne dévoile rien à ce propos.

Au moins, avec les GPU Arc et les jeux en question, il existe quelques benchmarks. La vidéo ci-dessous par exemple montre que l’Arc A750 délivrait entre 50 et 70 IPS dans God of War en 1080p / High (avec un Ryzen 5 3600, mais le CPU n’induit pas de goulot d’étranglement avec ce jeu).

Concernant Detroit: Become Human, la séquence ci-dessous révèle que ce n’était pas glorieux dès le 1080p / Low avec l’Arc A750. La hausse de 137 % dans cette définition pour de l’Ultra ne sera donc pas accessoire.

Au moins, Intel continue de soutenir, mais aussi d’améliorer ses GPU Arc Alchemist. Pour combien de temps encore, nous l’ignorons. Les GPU Battlemage arriveraient au cours du second semestre 2024 à en croire les dernières rumeurs. Précisons que le pilote améliore aussi les perfs avec les iGPU Meteor Lake, mais pas dans la même mesure. Plus d'infos sur le site d'Intel.