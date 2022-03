Que de questions dont les réponses se font toujours attendre, et on les attendra peut-être encore longtemps, ou pas. En tout cas, NVIDIA s'était clairement planté en ayant annoncé sa RTX 3090 Ti au CES 2022, il y a déjà trois mois, puis en restant muet les semaines suivantes alors que des informations complémentaires sur la carte avaient été promises. Le Caméléon ne fut pas plus bavard le mois suivant. Un peu étrange pour une entreprise habituellement très rigoureuse, mais est-ce vraiment surprenant compte tenu la situation toujours assez irréaliste du marché du GPU en particulier (certes, il y a du mieux), sans oublier celle du semiconducteur en général ? M'enfin, peu importe, ce n'est pas comme si le marché a absolument besoin de cette RTX 3090 Ti, de son GP102 complet et de ses nouvelles puces GDDR6X 21 Gb/s 16 Gb (ce qui ferait passer le nombre de puces mémoires de 24 à 12)...

Mais si vous faites partie de la minorité qui l'attend toujours de pied ferme, sachez qu'une rumeur lui a désormais enfin attribué une date de lancement très précise : le 29 mars prochain ! Forcément, c'est méga officieux et en plus ça vient du forum de Chiphell, il n'y a donc absolument aucune raison de le prendre pour argent comptant. À défaut de mieux... On verra bien !

Ce n'est pas tout. Au passage, la source affirme aussi que la RTX 3070 Ti 16 Go - qui était prévue en parallèle et dont on a également fréquemment entendu parler ces derniers mois, mais de manière beaucoup moins concrète - ne serait carrément plus du tout au programme. Elle aurait été abandonnée pour des raisons non spécifiées. Bon, d'accord. Pour le coup, ce serait un peu dommage, puisque c'est une carte qui aurait été utile pour compenser les lacunes de la RTX 3070 Ti originale avec seulement 8 Go de VRAM, ce qui est parfois insuffisant dans certains titres récents et pour miner. Mais c'eût a priori été l'unique changement par rapport au modèle original. Ceci expliquerait (en partie) cela ?