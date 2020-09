Fraichement sorti dans les bacs, Marvel's Avengers nous propose une petite virée aux commandes des héros de chez Marvel afin de sauver le monde contre les méchants. En vérité, on abuse à peine en disant cela, mais nous sommes surtout en présence d'un jeu d'action-aventure jouable en solo ou en coop, avec des missions diverses, une bonne durée de vie et un gameplay facile d'accès. Oui, c'est un jeu casu, mais ça fait du bien de temps en temps de ne pas de prendre le chou et de profiter d'un jeu sans tortiller du boule.

Et c'est pas tout ça, mais comme on veut voir ce que le jeu a dans le bide, on a une fois de plus fait chauffer la Gigabyte RTX 2080 Gaming OC. Disons-le tout de suite, si ce titre a un super pouvoir, c'est bel et bien celui de mettre notre GPU à genoux en 4K UHD. En Ultra, nous peinions à dépasser les 20 ips, ce qui nous a poussés à rester sur une définition Full HD pour réaliser ce test. Au programme, les options mises au Max (+ antialiasing TAA) versus les options au mini, i.e. le preset Low avec l'antialiasing coupé. Le constat sera rapide, en Low on se mange un max de perf en plus, mais le rendu est quand même vachement moins sexy et grésille comme un lapin dans une pelleteuse (pas d'AA). Chacun pourra faire son choix ou mixer les options pour tirer le meilleur de sa config, et au final le titre s'en sort plutôt pas trop mal... en Full HD.