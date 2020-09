Le constructeur Netgear nous avait présenté pas mal de matériel compatible Wi-Fi 6, par exemple son RBS850, un satellite Orbi se prédestinant à étendre un réseau Mesh existant. Aussi, la société avait mis en avant son LBR20, faisant aussi parti de la gamme Orbi, cette fois-ci proposant en plus une fonction de modem 4G. Netgear n'oublie pas le monde professionnel, avec un passage à la dernière norme sans-fil sur ses points d'accès Insight. Le Wi-Fi 6 est donc partout - ou presque - et aujourd'hui Netgear effectue le passage à cette norme sur ses Orbi Pro. Alors quoi de neuf sur ce kit haut de gamme ?

Pour commencer, on reste sur un ensemble Mesh, avec un routeur central et des satellites qui viennent étendre le réseau sur les pièces avoisinantes. Côté look, on reste sur ce que l'on connaissait de l'ancien kit Orbi Pro, c'est un poil différent de la gamme classique, avec un aspect plus angulaire. Le produit est équipé de la sécurité WPA3 et laisse la possibilité d'avoir quatre SSID en simultané. Pour un maximum de sécurité, on retrouve une prise en charge VLAN, de quoi faire des réseaux bien distincts pour chaque utilisation. Cette référence pourra donc aussi servir dans une petite entreprise par exemple. La marque ne donne pas d'informations sur le hardware de la bête - presque une habitude sur les produits Orbi. Puisque ce n'est qu'une mise à jour sur le Wi-Fi, il est en revanche possible que l'on retrouve quelque chose de similaire à l'ancienne version de 2018.

Nous aurons donc possiblement une puce Qualcomm en quadcore, mais moulinant plus rapidement, puisque le récent RBS850 embarque une puce cadencée à 2,2 GHz. Niveau mémoire, on peut espérer 1 Go de RAM et possiblement 4 Go de ROM. Pour le sans-fil, nous sommes sur du tri-band, avec la possibilité de monter à 2400 sur chaque 5 GHz, pour un total de 4800 Mbps sur ce réseau et 1200 Mbps sur le 2,4 GHz - un bon gap par rapport à l'ancien modèle. Les normes de multiplexage sont présentes, MU-MIMO et OFDMA, avec donc les habituelles améliorations de latence/stabilité qui lui sont dues. Pour les connectiques, le routeur central est très bien équipé, avec la présence d'un port WAN 2.5 GbE - un bon choix - et quatre ports 1 GbE pour les clients filaires. Les satellites n'ont par contre pas de port 2.5 GbE, mais sont compatibles avec l'agrégation de liens, de quoi faire quand même arriver pas mal de débit sur votre PC, si l'envie vous branche de passer par du câble.

MODÈLE ORBI SXK80 Orbi Pro CPU Quad-core CPU (Qualcomm ???) RAM Probablement 1 Go Multiplexage MU-MIMO + Breaforming +1024 QAM + OFDMA ROM Probablement 4 Go WIFI Tri-band - 8 antennes compatibles 2.4 GHz / 5 GHz (IEE 802.11ax) Connectiques 4 ports 1 Gbps + 1 port 2.5 Gbps Sécurité WPA3 Application Orbi App Insight Prix Environ 769,99$

Le produit est déjà disponible sur le site de Netgear, la version de base avec un routeur central et un satellite Mesh est proposée à 769,99 $. Si vous souhaitez augmenter la portée Wi-Fi, il faudra acheter un ou plusieurs SXS80 en supplément (3 maximum), pour un tarif à l'unité de 419,99 $. Vous trouvez que c'est encore un peu trop cher, la version d'origine en AC est trouvable à 499 $, soit le prix d'un satellite seul en Wi-Fi 6 - ah oui quand même ! Faut-il les comparer à la concurrence ? Difficile à dire, en face on ne trouve que des modèles comme les ZenWiFi AX, la paire est disponible à 500 euros environ, ce qui reste plus acceptable. Sinon, vous avez aussi le très agressif AX1800 de chez Xiaomi, qui seul est proposé à 50 euros, donc 200 euros pour couvrir quatre pièce avec la dernière norme - difficile de faire mieux. Malgré les très grosses performances annoncées, on doutera de la pertinence de ces Orbi "semi-pro" de chez Netgear, puisque la plupart des entreprises utilisent plus des switchs PoE avec AP, c'est-à-dire une infrastructure réseau réfléchie et solide sur le papier.