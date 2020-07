Pas mal de rumeurs encore ces derniers temps à propos de la prochaine génération de GeForce, d’autant plus depuis l’officialisation de l’architecture Ampere étant censée l’animer. Bien sûr, rien de très concret encore pour l’instant, malgré les soi-disant premières images de radiateurs ou de modèles partenaires circulant ici et là sur le net, on ne peut dans tous les cas que se contenter de spéculer et choisir de croire, ou pas. Néanmoins, l’autre sujet intéressant est de savoir si Nvidia franchirait le pas d’équiper ses prochaines GeForce avec encore plus de mémoire vidéo. Mais pour l’instant, aucune rumeur récente n’a suggéré que cela pourrait être le cas, hormis celle-ci un peu vieille de janvier.

En fin de compte, augmenter la mémoire associée au GPU aurait-il un intérêt immédiat ? Chez 3DCenter.org, le débat fait rage entre ses forumeurs, avec des arguments valides d’un côté comme de l’autre. En pratique, il est bien rare encore aujourd’hui d’exploiter par exemple la totalité des 11 Go de GDDR6 d’une RTX 2080 Ti. Un argument toutefois opposé par celui d’un meilleur usage et de la gourmandise potentielle des prochaines générations de jeux, mais même dans ces cas, le GPU lui-même pourrait devenir le facteur limitant bien avant la quantité de mémoire vidéo. On sait que les prochaines consoles embarqueront 16 Go de GDDR6 (contre 8 Go de GDDR5 sur les prédécesseurs immédiats), en sachant qu’une portion (a priori environ 6 Go) servira pour l’OS et le reste. On se dirigerait donc tout de même vers une augmentation potentielle de la consommation de mémoire vidéo des futurs jeux, mais qui se fera certainement progressivement au fil des sorties et l’on verrait donc de toute manière encore passer plusieurs générations de GPU pour PC.

En attendant, beaucoup ont remarqué que la quantité de mémoire n’a pas franchement évolué entre Pascal et Turing, ce qui en avait probablement déçu plusieurs et donné le sentiment d’une stagnation par rapport aux fortes évolutions entre les générations précédentes depuis Fermi. Pourtant, pour de nombreux GPU, cette valeur est souvent psychologique et on avait bien observé lors de notre Expérience en 2018 qu’un GPU est généralement mis à genou encore bien avant que sa VRAM ne le limite. En somme, il y a fort à parier que les quantités de mémoire pourraient ne pas évoluer sensiblement avec les RTX 3000 par rapport aux GeForce Turing, hormis peut-être suivant quelques ajustements liés à la taille d’une nouvelle interface mémoire. Simplement parce qu'il n'y a visiblement pas urgence et il se pourrait donc que cela suffise encore largement. Les futurs tests nous le diront bien assez tôt ! (Source : 3DCenter.org)