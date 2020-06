Samedi, des leaks, ou des fuites, ou des fakes de la RTX 3080 ont circulé sur la toile. Si ce sont de vrais samples, l'organisation physique en aura planté plus d'un, mais si ce sont des faux, c'est rudement bien fait, l'usurpateur allant même jusqu'à coller du scotch protecteur sur les parties du carter métallique. D'un autre côté, quand Videocardz relaye ce type d'info, cela lui donne quand même de la consistance tant notre confrère est réputé pour ne se tromper que rarement.

crédit visuels 3d (c) JDSP_ / reddit

Vous avez donc vu une carte au PCB relativement court (celui de la A100 l'était également en version AIC, avec la même forme étrange) et un radiateur qui dépasse allègrement à l'arrière de la carte, à la manière des Sapphire Fury de l'époque. La carte serait longue, au niveau de certains modèles customs plutôt haut de gamme ; fait inhabituel sur un design de référence. Il faut dire que les PCB manquent souvent d'optimisation, le double face étant encore trop souvent sous-exploité.

Toutefois, la question se pose au niveau des moulins. Le premier souffle directement sur le GPU, le second à l'extrémité de la carte, mais le dessin des pales ne laisse que peu de doutes : chaque ventilateur aspire l'air vers l'intérieur du radiateur. Ainsi, une fois la carte placée, le ventilateur du GPU proche de l'équerre fait circuler l'air depuis les zones les plus chaudes vers le milieu de la carte, qui évacue la chaleur à l'extérieur de la carte grâce aux ailettes disposées en diagonale.

Ce chemin serait possible grâce au carter qui empêche l'air d'être renvoyé directement vers le haut, la chaleur serait donc forcée à s'expulser par les côtés : pas terrible côté efficacité et nuisances. Quant au deuxième moulin à l'extrémité, il aspire l'air depuis le compartiment du haut, et souffle vers le bas. En revanche, l'ensemble a l'air de peser bien lourd, mais les RTX 2080 Ti de référence ou en version FE n'étaient pas anorexiques non plus !

Si dans l'ensemble le refroidissement parait innovant et bien pensé, des doutes sont tout du moins présents. En effet, le ventilateur aspirant l'air dans la partie haute du boitier semble étrange et peu intéressant, puisque l'air chaud stagne en haut du boitier. Même s'il est possible que l'apport des flux d'air par les ventilateurs limite l'effet, il reste un risque élevé de recyclage de l'air chaud. De même pour l'évacuation sur les côtés, qui risque d'être diminuée par la carte mère. Ce genre de carte pourrait s'annoncer donc très bonne sur un banc de test ouvert ou dans une configuration avec carte graphique verticale, mais nous resterons perplexes sur l'impact dans un assemblage classique dans un boitier. Et afin de mieux appréhender le design particulier, des graphistes ont représenté tout ça dans une animation, afin d'en faciliter la compréhension. Mais la principale question demeure : fake ou info ?