Quelques semaines plus tard, Mindfactory fait le bilan de ses ventes CPU, GPU et même mobales !

Il y a 7 semaines maintenant, nous avions relevé les ventes faites par un des leaders germains de la VPC, Mindfactory. Évidemment, les chiffres ne concernent que son activité, mais elle peut être témoin d'une tendance. En plus des parts de marché liées aux ventes de CPU et de GPU, nous avons maintenant accès aux détails sur les cartes mères. Depuis la semaine 20, et jusqu'à la 27 qui correspond aux chiffres de la semaine dernière qui sont affichés dans ce billet, les Comet Lake ont eu plus de temps pour être représentés, nous allons voir s'ils le sont plus !

• Les Cépéhusssssss

Regardons donc ce qui s'est vendu en matière de processeurs chez le VPC allemand du 29 juin au 5 juillet, tout ça dans un beau tableau :

Marque AMD INTEL Nombre 5790 1105 Pourcentage ventes 83.97 16.03 Revenus 1 313 310€ 325 360 Pourcentage revenus 80.14 19.86

C'est toujours le même sketch, AMD vend plus, mais en proportion rapporte un chouia moins, alors que c'est l'inverse pour l'onéreux Intel. Si on passe cette fois au détail par processeur, ça donne ça :

Toujours le Ryzen 5 3600, qui caracole en tête des ventes chez les germains. Et ce ne sont pas les ventes cumulées des Core i5-10000 avec leurs 6 coeurs et leurs 12 threads qui vont l'inquiéter, elles arrivent péniblement à 80 quand le 3600 est à 2270. Si Intel marge encore comme un cochon, AMD semble avoir pris une telle avance avec ses Zen 2 qu'il sera compliqué pour la grande veine bleue de rattraper le coup, surtout avec Zen 3 qui se profile. Il y a 3 ans et demi, ça semblait complètement impossible !

• Gépéhusssssss

On passe maintenant aux cartes graphiques :

Marque AMD Nvidia Nombre 1830 2810 Pourcentage ventes 39.44 60.56 Revenus 505 095€ 1 227 740€ Pourcentage revenus 29.15 70.85

Mindfactory vend 4 Radeon pour 6 Geforce, en revanche ça lui rapporte toujours plus via Nvidia qu'AMD. Les marges sont hautes, mais ça semble bien réinvesti dans la R&D à chaque fois puisque les verts ne s'endorment pas sur leurs lauriers. On verra si Ampere confirme ça ou si ça s'est assoupi un peu. Si on regarde le détail des cartes vendues, on a ce classement-là :

Le marché chez Mindfactory est toujours à l'avantage de la RTX 2070 plus ou moins la SUPER. La GTX 1660 se paye le luxe de passer devant la RX 5700 XT, ce qui n'était pas le cas semaine 20. le volume de vente de RTX 2080 et 2080 Ti montre qu'il y a un marché pour le very haut de gamme, et cela appuie sur le fait qu'AMD a réellement besoin de se relancer sur ce segment. Les RX 5600 XT se faisant distancer par les RTX 2060 (+/- SUPER), et la RX 580 rendant pénible la vie de la RX 5500 XT censée la remplacer, AMD a besoin de tuer toute carte Polaris !

• El Mobalès, olé !

On passe maintenant aux cartes madre. La proportion de CPU vendus chez AMD devrait se retrouver dans le nombre de cartes mères.

Marque AMD INTEL Nombre 5350 895 Pourcentage ventes 85.67 14.33 Revenus 607 700€ 138 105€ Pourcentage revenus 81.48 18.52

Et c'est bien le cas, ce que l'on trouve au niveau des processeurs se répercute logiquement au niveau des cartes mères. On notera que les revenus générés par ce marché sont plus calmes que ceux des CPU et des GPU. AMD ayant le vent en poupe avec ses Zen 2, on s'attend à voir une écrasante majorité pour l'AM4. Regardons au détail, ce qui signifie par socket et non pas par chipsets.

Point de surprise, c'était plus qu'attendu et plus que cohérent, c'est confirmé. On notera aussi que le LGA1200 séduit quand même, puisqu'il n'est pas bien loin du LGA1151. Encore quelques semaines et la tendance aura changé entre les deux sockets vedette d'Intel. (Source TechEpiphany)