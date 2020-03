Ce ne sera pas tombé dans l’oreille d’un sourd, le coronavirus et tout le bordel dans son sillage n’ont pas manqué d’affecter les différentes industries à tous les niveaux, de la production à la distribution. En ce sens, MSI avait été le premier constructeur a proposer début mars une extension de garantie gratuite de deux mois pour la majorité des produits de son catalogue, applicable dans un certain nombre de pays — dont le nôtre — et avec quelques conditions, bien évidemment. Une publicité facile et aussi un soupçon de bonne presse gratuite, mais aussi un geste sympathique et certainement bienvenu par le public directement concerné, aussi potentiellement minime soit-il.

Voilà que PowerColor (TUL Corporation) lui emboite le pas en proposant non pas deux, mais trois mois supplémentaires de garantie pour sa clientèle existante ! Comme chez MSI, le motif avancé pour le geste est le même, il s’agit d’une extension accordée pour contrer l’impact de la pandémie du coronavirus SARS-CoV2 avec les mesures de confinements et les restrictions sur les livraisons de marchandises « non essentielles ». Contrairement à MSI où le sursis n’est applicable qu’aux garanties expirant en mars, PowerColor précise que l’extension vaut pour tous les produits dont la garantie arrive à terme entre mars et juin 2020.

With the global crisis of COVID-19, we understand that these are critical times for everyone. This has impacted all aspects of our lives, and we understand that during these times, priorities are placed on more health-concerned matters. Many in the process of RMAs may find difficulty in shipping out cards for repair or service at this time, so we will be adding a 3-month extension to customers with warranties expiring between March through June 2020. PowerColor remains committed to deliver great products and services to our customers, and want to assure that we will continue to do so during these trying times.”

Malheureusement, l’annonce du constructeur est très brève et celle-ci ne précise pas quelles sont exactement les gammes concernées. Considérant que le portfolio de la marque se résume principalement aux cartes graphiques Radeon, avec quelques boitiers GPU externes et une carte son, on peut en déduire que l’extension vaut certainement pour l’essentiel du catalogue, c’est-à-dire les GPU, notamment ses Radeon customisées, Liquid Devil et Red Devil en tête. Bref, un nouveau geste sympathique qui ne concernera forcément pas toute la population, mais n’en devrait pas moins tout particulièrement enchanter la clientèle en instance de RMA auprès du constructeur !