Outre les annulations successives des grands salons internationaux, l’épidémie a évidemment d’autres impacts plus ou moins notables sur les affaires de l’industrie high-tech et dont les répercussions économiques n’ont pas encore fini de se faire ressentir. Par contre, il y en a certaines auxquelles on ne pensait pas encore forcément : les garanties. Justement, MSI y a visiblement songé et a désormais annoncé une extension gratuite de deux mois pour la garantie de ses produits. Bien sûr, celle-ci n’est pas inconditionnelle ni universelle, tous les produits ne sont pas éligibles et les propriétaires doivent respecter certaines conditions — fallait pas rêver non plus !

Tout d’abord, l’extension est valable pour tous les AIO, desktops, cartes mères, écrans et boîtiers de MSI, mais bizarrement exclu les machines portables, pourtant populaires, du constructeur. Ensuite, le programme est valable uniquement pour les localités suivantes : Corée du Sud, Italie, France (ouf), Japon, Espagne, USA, Suisse, Singapour, Royaume-Uni, Hong Kong, Suède, Norvège, Pays-Bas, Australie, Koweït, Bahreïn, Malaisie, Belgique et Canada. Une liste loin d’être inclusive. La Chine n’y apparaît pas, mais le pays profite déjà d’un programme indépendant de MSI. Pour couronner le tout, les acheteurs doivent avoir rejoint le programme de récompense MSI en y ayant enregistré la garantie des produits. Enfin, il est très important de noter que cette extension vaut uniquement pour tous les catégories de produits mentionnés ci-dessus dont la garantie devait expirer en mars 2020 — celle-ci sera donc « automatiquement » étendue jusqu’en mai.

Certes, cela reste une très bonne nouvelle pour le public concerné, qui pourra ainsi retarder une demande de retour RMA/service d’un ou deux mois, soit le temps de patienter en espérant un retour à la normale d’une situation déjà bien tendue chez les constructeurs. Virtuellement, ce « bonus » de garantie permet donc à MSI de suspendre temporairement ses devoirs et ses opérations en matière de garantie, de réduire l’impact sur les usines et surtout minimiser les interactions qui pourraient propager le virus. En sus, MSI peut ainsi également limiter ses commandes de pièces détachées et composants auprès des usines de fabrications situées en Chine, et qui sont pour la plupart toujours en train de récupérer des conséquences d’une période de fermeture ou d’opération sous d’importantes contraintes.

Bien sûr, c’est aussi une publicité facile et une bonne presse relativement gratuite pour l’image du constructeur, et si au passage on peut faire fonctionner son programme maison et collecter quelques données, tant mieux. Cela dit, il est fort probable l’extension de deux mois des garanties de pannes matérielles aura certainement aussi son coût en matière de support pour l’entreprise. Néanmoins, un bon exemple à suivre ?