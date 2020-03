Allez savoir quelle mouche a piqué les fesses du slovène EKWB dernièrement, mais il faut croire qu’elle lui a fait découvrir le bon p’tit filon de la niche des plaques de distributions taillées sur mesure pour chaque boitier — le nouvel accessoire de watercooling qui se veut désormais indispensable pour monter un circuit propre sans trop se prendre la tête !

Dans un premier temps, EKWB avait déjà dévoilé des Distribution Plates EK-Quantum Reflection pour deux boitiers chez Phanteks et pouvant équiper plusieurs chez Fractal Design, aujourd’hui, le constructeur passe à l’étape supérieure avec une solution adaptée au monstrueux Corsair Obsidian 1000D de Corsair ! Ce dernier a relevé le 900D en 2018, auquel il est toutefois assez assez incomparable, le 1000D pouvant accueillir simultanément deux configurations E-ATX et mini-ITX, ainsi qu’une quantité terrifiante de ventilateurs (ou en l’occurrence, de radiateurs).

Bref, si c’est du liquide que vous voulez déverser dans cette grande tour, vous pourrez prochainement le faire avec l’aide de la EK-Quantum Reflection Obsidian 1000D D5 PWM D-RGB Distribution Plate, dont les dimensions et les caractéristiques sont évidemment adaptées à l’hôte !

Cette plaque plexi/alu tout-en-un de 5,3 kg occupera ni plus ni moins l'integralité de la façade du boitier (donc aux dépens de la ventilation), l'idée étant de pouvoir gérer si nécessaire les deux configurations de la tour, notamment grâce à deux pompes D5, tous les trous G1/4" nécessaires pour deux waterblock CPU et jusqu'a 5 waterblocks GPU, ainsi que deux radiateurs 480 mm !

Et enfin, quoi de plus raisonnable que de payer 1,4 fois le prix du boîtier seul pour s’offrir l’accessoire ultime ? Une hérésie, vous dites ? Non, il n’y a pas erreur, la solution d’EKWB coûtera bel et bien la modique somme de 699,90 € (officiellement, mais c'est 705,78 € pour le moment), tandis que le 1000D se négocie vers les 500 €… Oui, la mouche était probablement bien grosse et certainement pas de chez nous. Merci, au revoir !