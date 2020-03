Il y a quelques jours, lors de son Analyst Financial Day 2020, AMD avait projeté quelques slides pour expliquer ses choix stratégiques et ses roadmaps. Parmi ceux-ci, il y en avait un qui montrait une carte de référence, mais inconnue au bataillon, ne ressemblant à aucune autre du catalogue de la marque. Il était là pour introduire la partie exposition GPU. Et par conséquent, AMD montre un nouveau design, et parle de RDNA2 dans la foulée, tease une carte inconnue, l'association fut vite faite avec big Navi.

Loin de démentir, Scott Herkelman a toutefois apporté des précisions sur le design. Il s'est en revanche bien gardé d'en dire plus sur la mystérieuse inconnue, demandant à la communauté Reddit de comprendre ce choix. Par contre sur le design, il a confirmé que le blower était abandonné sur les prochaines cartes de référence de génération future, avec deux ou trois moulins. Il a précisé que si les partenaires voulaient s'y essayer, ils en seraient libres, mais chez AMD, c'est terminé. Ce dernier a décidé ce choix après les feedbacks plutôt négatifs du blower des RX 5700 XT très bruyants en charge. Voici le message :

There will be no blower reference fans for gamers on next gen. So you are correct. Our AIBs may choose to do a “blower” design on any of the next-gen GPUs, however, the majority of feedback we received from the community at the launch of 5700 XT on AMD reference designs has guided us towards dual/tri-axial designs. I’m excited for you all to see them when the time is right!

Pour dissiper des joules de GPU testiboulés, un blower n'est plus suffisant pour assurer une dissipation dans des nuisances sonores convenables, Nvidia ayant également fait ce choix depuis la génération Turing, il y a fort à parier qu'il recommencera sur Ampere. Le choix d'AMD parait donc fort logique, surtout si ce dernier souhaite donner une image premium à ses propres produits afin de les différencier des partenaires.