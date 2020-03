On se posait la question, et il semblerait qu'on ait une réponse. Quand sera lancée la gamme Comet Lake-S ? Les rumeurs en fin d'année dernière plaçaient la série entre mars et avril, mais ça c'était avant. Un document leaké par uniko qui serait interne à Intel placerait le plongeon dans le grand bain entre le 13 avril et le 26 juin. C'est aussi précis que lorsque le livreur vous dit qu'il passera entre 8h et 18h, mais on peut dire des choses sur ce document, à supposer qu'il soit d'actualité.

On peut voir que ce document concernerait les versions Desktop et Workstation, mais surtout les Core i9-10900K, 10900KF, i7-10700K, 10700KF, i5-10600K, 10600KF, 10400 et 10400F sont clairement cités. On peut donc penser que le 13 avril pourrait être la fin du NDA sur ces processeurs, mais il en manque plein d'autres dont les T, les CPU sans suffixe, et les gammes inférieures au 10400, etc. Pour eux, il n'est pas foldingo de penser que le lancement s'échelonnerait jusqu'au 26 juin ?

On se souvient qu'on a vu hier une zoulie photo d'un sample de 10400, bien fini avec une sérigraphie finale, voilà qui vient ajouter du grain à moudre à la semi-imminence du départ de la vie commerciale de Comet Lake-S. Wait and see donc !