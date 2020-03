Lors de son Financial Analyst Day 2020, AMD a fait une présentation de ses plans pour les années à venir. En effet, ceux qui ont été dévoilés en mars 2016 lors de la conférence Capsaicin sont désormais obsolètes. La première des choses qui nous a frappés sur les slides parus, c'est l’absence du 7nm+, en effet seul le 7nm y figure, oubli du designer ou confirmation ? Les premières puces à base de Zen 3 sont prévues pour être lancées fin 2020, avec les EPYC Genoa, mais évidemment qu'entre annonce et disponibilité, il y a un monde d'écart. Pour mémoire, ça va trancher dur au Lawrence Livermore National Laboratory.

Sur le plan GPU, RDNA2 est confirmé comme étant la prochaine génération RDNA, avec support matériel du Raytracing, du Variable Rate Shading et d'autres capacités non dévoilées déjà supportées par les verts avec Turing pour les deux premières. Surtout cela coupe court la chique à ceux qui disaient que RDNA serait l'architecture qui accueillerait le Raytracing, et autres théories du genre Jemportistes. On se souvient que Lisa Su avait promis que ça arriverait cette année, on pourrait tabler sur Q4 également, Q3 au mieux, cela ferait donc un an depuis le lancement de RDNA. RDNA3 pour sa part resterait prévu à l'horizon 2022, plus ou moins quelques mois.

Plus généralement, si on pense qu'en matière de CPU, le plan est bien huilé, c'est la capacité des rouges à réagir avec RDNA2 qui laisse le plus dubitatif. Les promesses n'engagent que ceux qui les font et ceux qui y croient, aussi il est clair que c'est la façon dont AMD va gérer cette génération qui conditionnera l'état du marché des cartes graphiques pour les deux ans qui viennent. En effet, on n'oublie pas que Nvidia a encore un tour de retard à jouer, mais des performances supérieures, en tout cas sur le haut de gamme. Et ce dernier ne compte pas faire de cadeau à son meilleur ennemi avec Ampere, qui n'est pas pressé d'arriver tant que Turing jugule l'armada RDNA.