Encore un coup dur pour le service de streaming de jeu GeForce Now (anciennement, GeForce GRID), lancé début février par NVIDIA après une longue période de phase bêta depuis 2017, le Cameleon vient d'annoncer que le studio 2K a également demandé le retrait de la totalité de ses titres de la plateforme de streaming. L'éditeur américain 2K est réputé pour ses séries Bioshock, Borderlands, Civilization et Mafia, et est donc l'auteur de nombreux titres à succès, ce qui sera d'autant plus dommageable pour la bonne continuation de la plateforme GeForce Now de NVIDIA...

Per publisher request, please be advised 2K Games titles will be removed from GeForce NOW today. We are working with 2K Games to re-enable their games in the future."

2K vient s'ajouter a la liste désormais conséquente de compagnies ayant déjà retiré une partie ou l'ensemble de leurs titres du service de streaming, nous avions parlé des départs de Bethesda et Activision-Blizzard, mais on y retrouve également Capcom, Electronic Arts, Konami, Remedy, Rockstar Games et Square Enix !

Bref, la grande majorité des titres AAA se sont ainsi fait la malle depuis la fin de la phase bêta en février et on ne sait toujours pas vraiment pourquoi, puisque ni NVIDIA ni les éditeurs/studios n'ont encore avancé de raisons particulières. Deux hypothèses principales peuvent être avancées. Par exemple, il est parfaitement envisageable que les éditeurs ne soient en fin de compte pas bien emballés par le fonctionnement de la plateforme GeForce, qui, contrairement à Google Stadia, n'impose pas l'achat d'une nouvelle licence d'un jeu et permet tout simplement d'utiliser ses librairies de jeu (Steam ou autres) compatibles existantes. En effet, en pratique, il n'est pas rare qu'un joueur dépense ses sous pour plusieurs versions - Switch, Xbox, Android ou PC - d'un même titre, mais GeForce Now remet maintenant tout cela largement en question !

D'un autre côté, NVIDIA n'a pas la réputation d'être un partenaire des plus doux ni des plus tendres dans ses accords ou ses licences, il est donc possible que ceux signés autour du service GeForce Now soient particulièrement difficiles à accepter auprès des éditeurs, qui auraient ainsi décidé de se retirer dans l'espoir de forcer NVIDIA à renégocier des contrats plus favorables. D'ailleurs, depuis le premier départ, NVIDIA n'a eu de cesse d'affirmer qu'il travaille dur pour ramener les éditeurs et leurs jeux sous le drapeau de GeForce Now dès que possible.

Quoiqu'il en est vraiment derrière les rideaux, en attendant, ce démarrage laborieux est assez peu encourageant pour la suite et très peu flatteur pour l'image du service auprès des premiers abonnés, ainsi privés de nombreux titres... (Source : NVIDIA)