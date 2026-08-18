La DDR5 se rapproche du x5 par rapport à juillet 2025

Il y a un mois, après moult avertissements selon lesquels le marché grand public des composants était encore épargné par les dernières hausses en raison de son inertie, les données de 3DCenter confirmaient la reprise de la flambée des prix de la DDR5. L’indice atteignait alors 448 % de son niveau de juillet 2025. Un mois plus tard, il pointe à 486 %.

Parfait pour la rentrée

En Allemagne, la situation ne s’est donc pas arrangée. Bien au contraire. Selon 3DCenter, les prix de la DDR5 sont désormais presque 4,9 fois supérieurs à ceux de juillet 2025, soit une hausse moyenne de +386 %. Autrement dit, un kit qui coûtait 100 euros à l’époque en coûte désormais environ 486. Les écarts restent importants selon les références et les capacités, mais aucun segment particulier ne se distingue véritablement.

(le 448 % de juillet est devenu 445 %, ce n'est pas une erreur dans le texte)

Le diagramme ci-dessous, qui regroupe plusieurs composants, de la DDR5 aux HDD en passant par les cartes graphiques, confirme d’ailleurs une tendance haussière sur la plupart de ces produits en août. La DDR3 et la DDR4 sont regroupées dans une même catégorie. Pour cette dernière, comptez +211 % en moyenne pour 2 × 8 Go de DDR4-3200 par rapport à juillet 2025, et +247 % pour 2 × 16 Go. Les kits atteignent ainsi respectivement 109 et 208 euros. Ces tarifs restent nettement moins excluants que ceux de la DDR5, et expliquent sûrement le regain d’intérêt pour les anciennes plateformes. L’AM4, bien sûr, mais aussi la LGA-1700 des Alder Lake et Raptor Lake Refresh d’Intel.

En France, la tendance est similaire. Selon RAM Price History, les 32 Go de DDR5-6000 ont par exemple augmenté de 10,4 % en un mois.

L’Atlantique ne constitue pas non plus une frontière. Aux États-Unis aussi, les prix de la DDR5 continuent de s’envoler. TH relève ainsi des augmentations qui se rapprochent des +500 % sur douze mois pour certains kits. Là-bas aussi, la DDR4 est moins affectée par les hausses.