Les prix de la RAM, des SSD et des HDD poursuivent leur envolée à la mi-janvier

Depuis quelques semaines, le média allemand ComputerBase tient les comptes pour trois catégories de produits impactées par des hausses de prix : les kits de RAM, les SSD et les HDD. Depuis la mi-décembre et notre précédent article sur le sujet, la situation ne s’est pas arrangée !

En janvier, tout augmente

Nos confrères ont pris le 15 septembre 2025 comme point de départ de cette course à l’inflation. Pour la DDR5, les produits retenus sont des kits UDIMM de 32 Go de différentes marques ; pour les SSD, des références populaires telles que les Samsung SSD 990 EVO Plus ou KIOXIA EXCERIA PLUS G3, dans des capacités allant de 1 à 4 To ; enfin, pour les HDD, il s’agit d’un pot-pourri de disques Seagate, Western Digital et Toshiba, de 4 à 30 To.

Entre le 15 septembre et le 15 décembre, les hausses moyennes pour ces catégories atteignaient respectivement 251,95 %, 41,59 % et 33,72 %. Au 15 janvier, nous sommes désormais à 344,05 %, 74,12 % et 46,41 %.

Type de produit Hausse au 14 décembre (vs 15 septembre) Hausse au 14 janvier (vs 15 septembre) Kits DDR5 32 Go 251,95 % 344,05 % SSD (1 à 4 To) 41,59 % 74,12 % HDD (4 à 30 To) 33,72 % 46,41 %

Comme précédemment, les variations ne sont pas uniformes. Pour la DDR5, un kit comme le TeamGroup T-Create Expert affiche une hausse de 446,60 %, quand le G.Skill Aegis n’a pris « que » 219,34 %. Il semble toutefois y avoir une forte volatilité. Pour reprendre le cas du kit TeamGroup, ComputerBase a retenu un prix de 546 euros au 14 janvier. Or, son tarif moyen est depuis redescendu à 437,19 euros dans leur propre base de données (laquelle agrège des détaillants comme PC-King, Alternate ou encore Electronis). Mais sur Amazon, ce même kit est même actuellement affiché à 399 euros.

Bien sûr, ces variations n’enlèvent rien à la tendance de fond. Les moyennes ont par définition vocation à les lisser et à donner une image globale de l’évolution des prix.