Intel compte garder Raptor Lake et le socket LGA-1700 en vie pendant plusieurs annÃ©es

En fin de semaine derniÃ¨re, Robert Hallock, vice-prÃ©sident et directeur gÃ©nÃ©ral de la division Enthusiast Channel Business dâ€™Intel, a accordÃ© une interview Ã Tomâ€™s Hardware. Il a fait quelques confidences intÃ©ressantes, en particulier Ã propos des Raptor Lake. Si vous vous inquiÃ©tiez de leur sort, soyez rassurÃ©s : ces processeurs sont encore loin de lâ€™extinction.

LGA-1700, l'AM4 d'Intel

Des modules de DDR5 aux cartes mÃ¨res en passant par les cartes graphiques, les prix des composants PC ont flambÃ©. Et a priori, lâ€™incendie inflationniste nâ€™est pas prÃªt de sâ€™arrÃªter. Pour ne pas totalement se couper des clients les moins fortunÃ©s, AMD maintient sa plateforme AM4 en vie. Lâ€™offre de Ryzen 5000 est encore consÃ©quente et accueille rÃ©guliÃ¨rement de nouvelles puces, voire des rÃ©Ã©ditions dâ€™anciennes gloires Ã lâ€™image du Ryzen 7 5800X3D relancÃ© en juin dernier.

Du cÃ´tÃ© dâ€™Intel, la situation pour la plateforme LGA-1700 est un peu diffÃ©rente. Les Core 13XXX, alias les Raptor Lake initiaux, sont officiellement Ã©teints depuis 2024. La dotation des boutiques sâ€™est donc Ã©tiolÃ©e au fil des mois. Chez un dÃ©taillant comme TopAchat, seuls subsistent les Core i5-13600K/KF, tous deux en Â« stocks limitÃ©s Â», et le Core i3-13100F. En revanche, leurs aÃ¯eux, les Core 12XXX (Alder Lake), ainsi que leurs descendants, les Core 14XXX (Raptor Lake Refresh), sont lÃ©gion.

Robert Hallock a confirmÃ© Ã TH que ces derniers avaient vocation Ã vivre encore longtemps : Â« Ã€ lâ€™avenir, les produits en 10 nm comme Raptor Lake resteront une composante essentielle de la gamme que je souhaite proposer aux utilisateurs pendant encore de nombreuses annÃ©es. Le socket LGA-1700 reste une bonne plateforme. Beaucoup de gens sont encore intÃ©ressÃ©s par la DDR4, donc nous continuerons Ã la proposer, et vous verrez les prix se stabiliser progressivement. La situation reviendra Ã la normale. Câ€™est le plan. Â»

Par lÃ , Robert Hallock fait rÃ©fÃ©rence aux prix actuels des Raptor Lake Refresh et Alder Lake. Les tarifs ont en effet augmentÃ© ces derniÃ¨res semaines, Ã cause d'un regain de la demande. Ces puces sont dÃ©sormais assez onÃ©reuses. Et surtout, bien davantage que les Ryzen 5000. Il faut par exemple compter 270 euros pour un Core i5-14600K quand un Ryzen 7 5700X, par exemple, est Ã 199 euros.

Ã€ ce propos, Robert Hallock prÃ©cise : Â« Si les gens se tournent vers du matÃ©riel plus abordable, ils veulent malgrÃ© tout bÃ©nÃ©ficier des meilleures performances possibles pour leur argent, et dans ce cas prÃ©cis, il sâ€™agissait des Alder Lake et Raptor Lake. La demande pour ces composants a donc soudainement explosÃ©, ce qui nâ€™Ã©tait absolument pas prÃ©vu au moment de lancer la production des wafers et de planifier les volumes, bien longtemps avant que cela ne se produise. Câ€™est donc trÃ¨s difficile Ã anticiper Â». Si vous prÃ©voyez dâ€™acheter un tel Core, mieux vaut donc patienter. De nouveaux stocks de Raptor Lake sont en cours dâ€™acheminement (bien quâ€™on ne sache pas prÃ©cisÃ©ment lesquels).

Cette situation n'est pourtant pas trÃ¨s surprenante pour toutes les raisons Ã©voquÃ©es ci-dessus. De fait, mÃªme en avril 2025, donc avant la Â« crise Â» que nous connaissons depuis fin 2025, Michelle Johnston Holthaus dÃ©clarait dÃ©jÃ que les Raptor Lake Refresh suscitaient toujours un vif intÃ©rÃªt. La dÃ©claration laissait implicitement entendre que leur popularitÃ© dÃ©passait celle des Arrow Lake. Deux Ã©lÃ©ments jouaient. DÃ©jÃ , contrairement aux Ryzen, pour lesquels les Ã©carts gÃ©nÃ©rationnels sont bien mesurables, les meilleurs Arrow Lake ne sont pas systÃ©matiquement supÃ©rieurs aux meilleurs Raptor Lake Refresh en matiÃ¨re de performance brute. Ensuite, la fugacitÃ© du socket LGA-1851 nâ€™est sans doute pas trÃ¨s incitative.

MalgrÃ© lâ€™arrivÃ©e prochaine des Nova Lake, la plateforme LGA-1700 nâ€™a donc pas vocation Ã Ãªtre dÃ©laissÃ©e. Loin de lÃ , mÃªme, puisque des rumeurs suggÃ¨rent le lancement dâ€™une gamme de Core 200 Raptor Lake Next dÃ©but 2027. Elle devrait conserver la compatibilitÃ© avec les plateformes DDR4 et donc Ã©viter dâ€™imposer le recours Ã de la DDR5 trop onÃ©reuse.

- Raptor Lake silicon, not Bartlett Lake

- Early next year

- Desktop and mobile (125W, 65W; HX)

- Coexists with 14th generation availability

- No fresh features from RPL-R. For comparison, RPL-R had many from RPL, such as WiFi 7, Fast Throttle, APO, etc.



Specs soon. â€” Jaykihn (@jaykihn0) June 13, 2026

Concernant Nova Lake, Robert Hallock a confirmÃ© que les nouveaux cÅ“urs CPU feraient bien leur apparition dans les processeurs desktop avant les Xeon pour les centres de donnÃ©es.

La dÃ©claration a Ã©tÃ© faite dans le contexte dâ€™une discussion sur lâ€™architecture Zen 6, pour laquelle AMD a choisi dâ€™accorder la primeur aux EPYC Venice : Â« Je pense que câ€™est une rÃ©action naturelle de leur part. Câ€™est tout Ã fait logique. Ce que je peux vous dire, câ€™est que, si lâ€™on regarde notre propre feuille de route, jâ€™ai un nouveau cÅ“ur. Il arrivera dâ€™abord sur desktop. Je pense que les passionnÃ©s sauront en tirer leurs propres conclusions, et câ€™est tout ce que je dirai lÃ -dessus Â». Bref, une petite cajolerie consistant Ã leur faire miroiter qu'ils ne passent pas au second plan.