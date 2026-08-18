Un pilote Geekom cachait un malware, la marque présente ses excuses

Il y a quatre jours, un utilisateur de Reddit, appelé DanDoesGameYT, signalait qu’un package de pilotes Geekom contenait un exécutable détecté comme un malware. Le fichier provenait d’une archive de pilotes de la marque destinée à plusieurs de ses mini-PC AMD, notamment les A7, A8, AE7, AE8, AX7 Pro et AX8 Pro. L’exécutable se trouvait dans le dossier du pilote réseau sous le nom Install_PCIE_Win11_11.10.0720.2022_11222022.exe.

VideoCardz avait repris l’info pour la vérifier. Nos confrères ont attesté de la présence du malware Asruex à l’aide de quatre moteurs de détection distincts, en l’occurrence VirusTotal, FileScan.IO, MetaDefender et Yarafy.

© VideoCardz

Geekom donne sa version

Depuis, Geekom a présenté ses excuses et tenté de se justifier. Le communiqué envoyé par la marque à VideoCardz précise :

Nous avons pris connaissance des récents signalements concernant un fichier de pilote associé à Geekom qui a été détecté par plusieurs outils d’analyse de sécurité, et nous prenons ces préoccupations très au sérieux.



Nous tenons à présenter nos sincères excuses. Ce problème remonte à une ancienne ressource que nous n’avons pas supprimée à temps de nos anciennes pages, et nous sommes désolés de l’inquiétude et des désagréments qu’elle a pu causer à nos utilisateurs et à l’ensemble de la communauté.



Après un examen interne approfondi, nous pouvons confirmer que le problème se limite aux anciennes pages. Nos pages actuelles consacrées aux pilotes ne présentent aucune anomalie de ce type, et cela n’affecte ni le matériel Geekom ni le système d’exploitation préinstallé sur nos appareils.



Nous supprimons actuellement les anciens fichiers concernés et renforçons nos processus de gestion et de vérification des ressources afin d’éviter que cela ne se reproduise [...].

Ce n'est qu'une partie du propos. Geekom recommande ensuite aux utilisateurs ayant téléchargé le pilote concerné de ne pas l’exécuter, de supprimer le fichier, puis de lancer une analyse complète avec Microsoft Defender ou un autre antivirus fiable. La marque conseille de réinstaller le pilote réseau depuis Windows Update, le site de Realtek ou son site officiel. Elle souligne que le simple fait de posséder un mini-PC Geekom ne signifie pas que celui-ci est affecté, puisque le problème concerne uniquement un pilote téléchargeable et non le système préinstallé sur l’appareil (contrairement à certaines machines AceMagic qui avaient été livrées avec les malwares Bladabindi et Redline préinstallés en 2024). Enfin, Geekom recommande de passer par la rubrique Support de son site pour télécharger les pilotes, plutôt que par d’anciens liens encore indexés par Google.

L’utilisateur DanDoesGameYT avait tout de même été interpellé. Un certain fxnoob-2171 lui avait demandé « à quoi bon télécharger les pilotes depuis le site d’un fabricant de mini-PC plutôt que directement auprès d’AMD ou d’Intel ? Pour un système AMD, il suffit des pilotes Adrenalin pour l’iGPU et des pilotes du chipset pour la carte mère, le reste étant pris en charge par Windows ». Ce à quoi il avait répondu : « Parce que je passe l’étape de connexion à Internet lors de l’installation de Windows, car je n’ai pas envie de me coltiner les logiciels superflus de Windows. Je télécharge donc manuellement les pilotes depuis les sites des fabricants… Or, pour l’AX8 8945HS de Geekom, tu as besoin des pilotes Bluetooth et Wi-Fi fournis par Geekom : ils ne s’installent pas automatiquement lorsqu’on évite la connexion à Internet, ce qui oblige sinon à se connecter et à activer les services cloud, lol ».

Un dénommé Burninator34 avait rétorqué : « Ta réponse n’a aucun sens. "Télécharger manuellement les pilotes depuis les fabricants"… c’est justement ce qu’il ne faut pas faire. Tu peux très facilement télécharger les pilotes graphiques et chipset AMD depuis le site d’AMD avec un autre ordinateur, puis les enregistrer sur une clé USB. Aucune connexion Internet n’est nécessaire lors de l’installation du système sur le Geekom. Tu peux également récupérer directement auprès de MediaTek le pilote Wi-Fi de l’AzureWave AW-XM519NF ». Vous trouverez la suite des échanges sur le fil Reddit si cette controverse vous intéresse.

Aux dires de VideoCardz, l’entreprise aurait demandé « de considérer le retrait de l’article original ». Ce que nos confrères ont refusé de faire, arguant que ce n’était pas dans leurs habitudes, « sauf dans les cas où l’intégralité d’un article repose sur des informations erronées ». Or, ce n'est pas le cas ici, puisque la société a elle-même confirmé la présence du fichier malveillant sur son site d’assistance.

Pour reprendre la caractérisation que fait TH de cette affaire (que nous ne connaissions pas, il serait donc malhonnête de nous l’approprier sans les citer), elle relève sûrement du rasoir d’Hanlon, une règle qui consiste à « ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer ». En l’occurrence, Geekom n’aurait aucun intérêt à intégrer des packages infectés à ses machines ; davantage que de la bêtise, invoquons plutôt de la négligence. Cela n’empêche pas que cette affaire constitue forcément une mauvaise publicité pour la marque.