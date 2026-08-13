De 8 500 Ã 16 000 dollars pour la RTX PRO 6000 Blackwell, en un peu plus dâ€™un an

De 8 500 Ã 16 000 dollars pour la RTX PRO 6000 Blackwell, en un peu plus dâ€™un an

De 8 500 Ã 16 000 dollars pour la RTX PRO 6000 Blackwell, en un peu plus dâ€™un an

En dÃ©but de semaine, TH avait documentÃ© la hausse du prix mÃ©dian des GeForce RTX 50 sur Newegg, lâ€™un des plus importants revendeurs de matÃ©riel informatique aux Ã‰tats-Unis. Pour certaines rÃ©fÃ©rences, entre juin et aoÃ»t, soit en Ã peine deux mois, les tarifs ont augmentÃ© de prÃ¨s de 40 %.

Une autre rÃ©fÃ©rence Blackwell, la RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, soit une carte destinÃ©e non pas aux joueurs mais aux professionnels, vient de subir une nouvelle hausse, bien visible celle-ci. Elle nâ€™a jamais eu de prix de vente conseillÃ© officiel, mais coÃ»tait 8 565 dollars chez NVIDIA Ã son lancement en mars 2025, voire 7 673 dollars pour certaines prÃ©commandes. Elle Ã©tait encore proposÃ©e Ã 8 900 dollars en mars dernier. Elle a dÃ©sormais un prix fixÃ© Ã â€¦ 16 000 dollars.

Quand le hardware ne dÃ©prÃ©cie plus mais prend de la valeur

Restons en compagnie de cette onÃ©reuse RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition. DÃ¨s juin, elle Ã©tait dÃ©jÃ montÃ©e Ã 13 250 dollars. DÃ©sormais, câ€™est donc 16 000 dollars sur la boutique amÃ©ricaine de NVIDIA, vers laquelle les clients europÃ©ens sont Ã©galement redirigÃ©s. En deux mois, elle a donc encore pris 21 %. Comparativement au montant exigÃ© lors de son lancement, câ€™est une hausse de 87 %. Une Ã©volution qui reflÃ¨te sans doute, au moins en partie, les surcoÃ»ts liÃ©s Ã ses 96 Go de GDDR7.

Maintenant vs mars. Au moins, il y a du stock.

Comme rapportÃ© ci-dessus, la page franÃ§aise du site de NVIDIA renvoie vers la marketplace amÃ©ricaine. Chez LDLC, les quelques cartes proposÃ©es sont toutes Ã plus de 17 700 euros, contre 14 500 euros en juin dernier. Il nâ€™y a aucun stock actuellement et, hormis une unique rÃ©fÃ©rence en version OEM dont le rÃ©assort est prÃ©vu sous une Ã deux semaines, le dÃ©lai de rÃ©approvisionnement est sinon supÃ©rieur Ã 15 jours.

Pour clore cette partie, sachez que la RTX Pro 5000 Blackwell de base, munie de 48 Go de GDDR7, est dispo Ã partir de 6800 euros chez quelques revendeurs. Quant Ã sa dÃ©clinaison renforcÃ©e Ã 72 Go de VRAM, elle est plutÃ´t dans les 10 000 euros.

Quid des RTX 50 ?

Concernant les observations de TH, le tableau ci-dessous permet de les apprÃ©hender en un coup dâ€™Å“il. Outre-Atlantique, les GeForce RTX 5060 Ti 16 Go et RTX 5070 sont les plus malmenÃ©es. Câ€™est aussi le cas en Chine, bien quâ€™elles ne soient pas les seules.

ModÃ¨le MSRP Prix mÃ©dian, juin 2026 Prix mÃ©dian, aoÃ»t 2026 Ã‰volution Vs MSRP RTX 5050 299,99 $ 299,99 $ 314,99 $ 5 % 5 % RTX 5060 299,99 $ 369,99 $ 469,99 $ 27 % 57 % RTX 5060 Ti 8 Go 429,99 $ 469,99 $ 529,99 $ 13 % 23 % RTX 5060 Ti 16 Go 429,99 $ 569,99 $ 804,99 $ 39 % 87 % RTX 5070 549,99 $ 659,99 $ 899,99 $ 36 % 64 % RTX 5070 Ti 749,99 $ 1 099,99 $ 1 099,99 $ stable 47 % RTX 5080 999,99 $ 1 461,99 $ 1 499,99 $ 3 % 50 % RTX 5090 1 999,99 $ 4 299,99 $ 4 699,99 $ 9 % 135 %

Pour lâ€™Europe, les donnÃ©es de 3DCenter de fin juillet dÃ©signent Ã©galement la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go comme lâ€™un des modÃ¨les les plus touchÃ©s. Des comparateurs tels que GPUpricehistory font Ã©galement Ã©tat dâ€™une tendance haussiÃ¨re qui sâ€™est accentuÃ©e depuis le mois de juin. Pour la rÃ©fÃ©rence prÃ©citÃ©e, nous sommes sur du +10,4 % sur les 30 derniers jours.

En pratique, chez LDLC, une GeForce RTX 5060 Ti 16 Go neuve et en stock nÃ©cessite au moins 799,95 euros. Il y en a une Ã 20 euros de moins chez TopAchat. Sur Amazon, il faut plutÃ´t compter 645 euros. Sinon, du cÃ´tÃ© des rouges, les Radeon RX 9060 XT dotÃ©es de 16 Go de GDDR6 sont disponibles Ã partir de 459 euros.

Un Ã©cart qui commence Ã sÃ©rieusement distinguer cette derniÃ¨re pour qui recherche 16 Go de VRAM sans trop se ruiner. Dans tous les cas, au regard des tendances du marchÃ©, le meilleur conseil est sans doute de choyer votre GPU actuel.