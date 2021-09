Cocorico : pour une fois qu’il est question d’un fondeur français, nous n’allons pas nous en priver ! En effet, si TSMC, Samsung et autres Intel et GlobalFoundries voire SMIC pour la Chine forment le gros des actualités en matière de business sur les gravures sur silicium, ce ne sont pas les seules firmes, loin de là. En France, nous avons même notre propre fondeur (partagé avec l’Italie), STMicroelectronics, peu connue du grand public puisque ses puces les plus performantes remontent aux débuts d’ARM sur smartphone et se terminent grosso modo avec la démocratisation du big.LITTLE.

Le plus gros de son activité se situe dans les microcontrôleurs basse consommation divers, et cela semble intéresser XILINX, une boite britannique dans le domaine des FPGA sur laquelle, au passage, lorgnait AMD dernièrement. En effet, les FPGA sont des circuits reprogrammables, utilisés par exemple dans les moniteurs G-Sync ainsi que dans les domaines où le faible volume de production ne justifie pas le coût de développement d’un ASIC — circuit non généraliste, dédié à une unique tâche.

Cependant, il est possible que votre puce cible doive opérer dans un milieu contraignant, par exemple soumis à de fortes radiations, typiquement pour des satellites. Pour cela, XILINX a en poche un modèle nommé Kintex UltraScale XQRKU060, mais cela n’est pas suffisant : tout comme les GPU, les FPGA ont besoin de composants dédiés pour leur alimentation ; c’est ainsi que notre firme est allée toquer à la porte de ST Micro pour lui demander des VRM ratifiés QML-V, nouant ainsi un partenariat sur lequel nous n’avons pas plus de détails sur la durée ou le coût. Pas si à la traîne que ça, notre bonne vieille France ? (Source : SemiMedia)