Chieftronic revient à la charge avec un catalogue plus complet. Première nouveauté, le tapis de souris nommé HALO, et donc ARGB. Ces LED sont pilotables par le logiciel de votre carte maman, elles sont compatibles avec les solutions maison ASUS, GIGABYTE, ASRock et MSi. Le tapis ne se trouve pas chez Saint-Macloud, et pourtant avec 80 cm de long sur 30 cm de large, pour 4 mm d'épaisseur, il avait sa place ! Il est donné comme résistant à la flotte, antidérapant grâce à une base caoutchouc. Et avec ses trois prises ARGB, vous pourrez y connecter divers accessoires, comme des bandes LED par exemple.

On passe au kit complet NOVA Fans, un ensemble de 3 moulins de 120 mm de diamètre, ayant 16 LED ARGB, ainsi que d'un boitier de commande nommé DF-100, qui possède d'un côté 5 prises pour moulins 4 pins PWM, et de l'autre 6 prises ARGB. Et il est même possible de piloter l'éclairage à partir du hub et d'une télécommande fournie si d'aventure votre carte mère ne possédait pas de connecteur ARGB. Car la compatibilité est assurée avec les solutions ASUS, ASRock, MSi et GIGABYTE.

Comme toutes les annonces de ce genre, nous n'avons ni prix, ni date de dispo, ce qui est quand même bien pénible quand on est intéressés par ces solutions, et qu'on souhaite comparer avec ce qui se fait ailleurs. Get up !