La prochaine génération de GPU NVIDIA devrait appartenir à la série Lovelace. Si Hopper avait tenu la corde un temps, Lovelace semble se préciser de plus en plus. Toutefois, NVIDIA pourrait dégainer Hopper si d'aventure RDNA 3 se montrait plus violent ou plus multichips que jamais, cette architecture du caméléon serait elle aussi capable de multichip. Ampere, pour sa part, a reçu du 8 nm signé Samsung, mais nous pensions, arbitrairement, et eu égard des éléments en notre possession, que du 7 nm TSMC aurait permis de mieux calibrer les cartes, soit en choisissant des fréquences plus élevées à iso consommation, ou une consommation moindre pour le niveau de perf actuel.

Pour Lovelace, les fuites sur Twitter, donc des rumeurs, laissent penser que ce sera bien le 5 nm de TSMC qui serait choisi par les verts pour déployer leur flagship. On peut également penser que Samsung pourrait s'occuper de puces monolithiques et moins complexes, ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier peut se révéler astucieux dans cette période où les fondeurs sont plus recherchés que l'or ou les cheveux de Pascal. Selon Kopite7kimi, Lovelace pourrait sortir plus tôt que prévu. Seul hic, personne ne sait avec précision quand est prévue la prochaine génération. Si on se fie à Turing, alors Ampere au bout de ses deux ans de vie amènerait Lovelace pour septembre 2022. Il y a donc beaucoup de marge d'ici là, et les plans peuvent évoluer si vite !