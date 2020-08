Comme il le fait religieusement peu de temps après chaque fin de trimestre et comme cela avait été fait pour la même période il y a presque un an jour pour jour, Jon Peddie Research a partagé ses chiffres sur l’état du marché du GPU dédié, ou dGPU, et le marché du GPU de manière générale. Au passage, rappelons que JPR nous a récemment aussi causé de sa propre vision de l’impact que Microsoft Flight Simulator 2020 pourrait avoir sur les ventes de matos et nous avions également jeté un œil à la distribution des parts de marchés des cartes AIB dans le cadre d’un blabla sur les modèles préférés des acheteurs chez MindFactory fin juin.

Alors, quoi de beau comme évolutions dans les chiffres depuis Q2 2019 et Q1 2020 ?

Parts de marché du GPU dédié Qui/Période Q2 2020 Q1 2020 Q2 2019 NVIDIA 80 % 75 % 71 % AMD 20 % 25 % 29 % Intel 0 % 0 % 0 %

Sans surprise, on constate toujours la même domination de Nvidia plus outrageuse que jamais, et on comprend aussi mieux pourquoi Nvidia pourrait encore se permettre d’être gourmand avec les prix des futures GeForce RTX 3000 Ampere, bien que ces dernières devraient en principe proposer de belles choses par rapport à la génération sortante. De toute façon, il n’y a pas de secret, seule une réponse forte et crédible d’AMD avec des Radeon RDNA2 pourrait d’une manière ou d’une autre être en mesure de faire vacille la position dominante de Nvidia. L’attente commence à se faire longue du côté des rouges, mais on espère évidemment qu’elle en vaut la peine et que l’équipe Su sera effectivement en mesure de répéter l’exploit Zen, cette fois-ci avec les GPU. La même chose pour Intel, qui a encore tout à faire et à prouver sur ce terrain du GPU gaming, mais un ménage à trois ne déplaira sûrement à personne !

Parts de marché du vendeur de GPU toutes catégories confondues Qui/Période Q2 2020 Q1 2020 Q2 2019 NVIDIA 19 % 16 % 15 % AMD 18 % 17 % 16 % Intel 64 % 67 % 69 %

Voici l’état du marché du GPU dans son ensemble, où Intel domine depuis longtemps grâce à ses iGPU intégrés dans la bonne majorité de ses CPU depuis des lustres et est dont étroitement lié à sa domination sur le marché du CPU. Néanmoins, avec ses APU Ryzen desktop et mobile au poil, AMD devrait encore grignoter des parts au fondeur de ce côté-ci comme de l’autre au fil des prochains mois, sans oublier la prochaine première riposte d’Intel sous la forme des iGPU Xe avec Tiger Lake et une première carte dédiée.

Finalement, ci-dessus quelques chiffres un peu plus généraux sur le marché du GPU en cette fin d’un second trimestre tout de même assez spécial, même si le niveau précis de l’impact du COVID-19 n’est toujours pas très clair, alors que des usines avaient temporairement du fonctionner au ralenti, les demandes liées au télétravail et gaming avaient aussi grimpé. En attendant, les deux grands joueurs du GPU mettent en place leurs pions et le constat de fin d’année pourrait déjà afficher un visage un peu différent, et 2021 aussi lorsqu’Intel aura commencé à faire son trou. (Source : Jon Peddie, via TPU)

JON PEDDIE, marché du GPU : autres chiffres de Q2 2020 Évolution des livraisons de GPU (tous) +2,5 % depuis Q1 (AMD, + 8,4 % / Intel, -2,7 % / Nvidia, + 17,8 %) Pourcentage de GPU (tous) par PC 126% (+ 2,3 % depuis Q1) Évolution des cartes graphiques (AIB avec dGPU) pour desktop + 6,55 % depuis Q1 Évolution du marché du PC + 0,68 $ depuis Q1 + 12,54 % depuis Q1 2019

Pour l'instant, c'est toujours Jensen qui (se) régale !